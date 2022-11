TEL: Spišiaci uspeli v derby na ľade Popradu

Poprad 20. novembra (TASR) - Hokejisti HK GROTTO Spišská Nová Ves vyhrali aj v druhom zápase v prebiehajúcej sezóne proti Popradu. Nedeľňajší duel 19. kola Tipos extraligy na ľade "kamzíkov" zvládli po výsledku 6:3 a posunuli sa na priebežné 4. miesto v tabuľke. V drese hostí zaznamenali po dva góly útočníci Dante Salituro a Juraj Majdan.



Práve tridsaťjedenročný Slovák zaznamenal v osemnástom zápase už svoj desiaty gól. "Pomohla nám premenená presilová hra, po ktorej sme ich ešte viac začali napádať. Myslím si, že tou aktívnou hrou sme na nich vyvíjali tlak, oni potom urobili chyby, z čoho pramenili naše góly. Nepúšťali sme ich do ničoho, hrali sme v ich pásme a to podľa mňa rozhodlo," uviedol Majdan, ktorý prekonal hranicu desiatich presných zásahov prvýkrát od sezóny 2018/2019 v drese Nitry: "Som šťastný, hokej si užívam a hráme super ako celá formácia, tím. Mám dôveru trénera, spoluhráčov, vedenia, preto si to užívam a verím, že to tak bude ďalej pokračovať. Podrží nás aj brankár Marcel Melicherčík."



Naopak, Popradčania po domácom triumfe 5:1 s lídrom z Nových Zámkov opäť prehrali a naďalej predvádzajú kolísavé výkony. "Mužstvo ako naše musí natiahnuť sériu výhier na viac zápasov a snažiť sa to čo najdlhšie udržať. Potrebujeme sa posúvať hore," povedal Matej Paločko, ktorý v 57. minúte už len znížil na 3:6: "Neviem, čo sa stalo, keďže začiatok sme mali dobrý a viedli sme 2:0. Prestali sme hrať, dostali sme góly a všímali si iné veci, ktoré nedokážeme ovplyvniť. Veľmi sme prepadávali v útočnom pásme, oni prišli k bráne a vždy sa presadili. Chceli sme im to znepríjemniť až do konca, ale môj gól už nič neznamenal. Tento duel nám bohužiaľ nevyšiel."



Spišiaci uspeli aj v prvom vzájomnom stretnutí, keď vyhrali 4:3. "Vedeli sme, že nás v Poprade nečaká nič ľahké. Oni vymenili trénera a mužstvo dostalo nový impulz, pozerali sme aj ich zápas proti Novým Zámkom. Verili sme, že keď predvedieme svoj hokej a zvládneme oslabenia, tak môžeme uspieť. Napriek nepriaznivému stavu sme stále neupustili od nášho systému a zvládli sme to otočiť. Tešíme sa, pretože v Poprade sa nebude vyhrávať často. Hráči odohrali parádny zápas a mali sme veľkú podporu aj od našich divákov, ktorí nás sem prišli podporiť," povedal hosťujúci tréner Vlastimil Wojnar.



Spišská Nová Ves sa posunula v tabuľke už na štvrté miesto o skóre pred Michalovce. Na tretí Zvolen stráca len tri body, no má o zápase menej. "My sa chceme držať na vyšších priečkach. Verím, že nadviažeme na tento výkon, pretože mužstvo na to máme," skonštatoval Majdan, ktorý pridal v zápase aj dve asistencie: "Ďakujem všetkým fanúšikom, ktorí nás prišli podporiť. Poprad je od nás len kúsok, cítime sa tu ako doma. Vyhrali sme, čo viac si môžeme želať."



"Kamzíci" odchádzali pod vedením trénera Petra Mikulu prvýkrát z duelu bez zisku čo i len bodu a zostali na 7. priečke. "Víťazstvo Spišskej bolo zaslúžené. Výborne korčuľovali a dohrávali osobné súboje, v ktorých sme zaostávali od druhej tretiny. Napriek tomu, že sme dali v presilovke 4 na 3 gól na dva nula, hostia potom prevzali iniciatívu. Chýbala nám energia aj keď snaha našich hráčov tam bola, výsledok je spravodlivý," povedal domáci kouč Mikula. Poprad po dvoch domácich dueloch cestuje v piatok do Košíc, Spišská Nová Ves privíta posledný Prešov.