TEL: Spišská Nová Ves dostala za dymovnicu na ľade pokutu 3000 eur

Spišská Nová Ves 3. novembra (TASR) - Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) udelila extraligovému klubu HK GROTTO Spišská Nová Ves pokutu 3000 eur za porušenie pravidiel spojených s organizáciou stretnutia. V domácom zápase 13. kola Tipos extraligy proti Dukle Trenčín (3:2) rozhodcovia prerušili duel v závere tretej tretiny pre vhodenie dymovnice z hľadiska na ľadovú plochu. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk



Predmet dopadol pred striedačku hostí, odkiaľ ju po chvíli jeden z čiarových rozhodcov odhodil do voľného priestoru za mantinelom. Zápas sa po niekoľkominútovom prerušení napokon dohral. "Vzhľadom na to, že v súvislosti so Spišskou Novou Vsou išlo o prvý incident podobného charakteru, pristúpili sme k pokute na úrovni strednej sadzby podľa disciplinárneho poriadku. Väčším problémom než samotná dymovnica bola skutočnosť vyplývajúca zo správy delegáta stretnutia, v ktorej bolo uvedené, že bezpečnostná služba v Spišskej Novej Vsi nevykonávala prehliadku osôb vstupujúcich na športové podujatie. Znamená to výrazné porušenie povinností organizátora stretnutia," povedal predseda DK SZĽH Rastislav Jakubovič. Ten zároveň podotkol, že horná hranica trestu podľa disciplinárneho poriadku je v takomto prípade 7500 eur s hrozbou uzatvorenia zimného štadióna.



Domáci klub incident odsúdil ešte v deň, keď sa stal. Páchateľa neskôr odhalili, podali naňho trestné oznámenie a udelili mu doživotný zákaz vstupu na zimný štadión. Vo vyjadrení, ktoré zverejnili na svojom oficiálnom facebookovom profile, zároveň avizovali, že vzniknuté škody si voči previnilcovi zosobní.