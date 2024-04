Spišská Nová Ves postúpila do historického finále

semifinále play off Tipos extraligy – siedmy zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Spišská Nová Ves - HC Košice 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)



Góly: 9. Žiak (Ališauskas, Myklucha), 16. Rapáč (Archambault, Nellis) - 26. Mikúš (Breton). Rozhodovali: Stano, Hronský - D. Konc ml., Durmis, vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 4300 divákov. Zmeny: 16. Janus namiesto Riečického (Koš.)



Spišská Nová Ves: Surák - Merežko, Romaňák, Ališauskas, Žiak, Valach, Groch - Rapáč, Nellis, Archambault - Bakoš, Kerbashian, Majdan - Burgess, Myklucha, Džugan - Hamráček, Bortňák, Vandas



Košice: Riečický (16. Janus) - Olsson, Breton, Lalonde, Deyl, Ferenc, Zech - Lunter, Chovan, Fejes - Jääskeläinen, Pollock, Mikúš - Bartánus, Slovák, Rogoň - Jokeľ, Havrila, Šimun



/konečný stav série: 4:3 na zápasy, Spišská Nová Ves postúpila do finále/







Spišská Nová Ves 16. apríla (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves sa stali druhými finalistami play off Tipos extraligy. V rozhodujúcom siedmom semifinálovom stretnutí zvíťazili nad HC Košice 2:1 a v sérii triumfovali 4:3 na zápasy. Spišiaci sa vo finále stretnú s Nitrou, ktorá zdolala Michalovce 4:2 na zápasy. Pre hráčov Spišskej Novej Vsi pôjde o historicky prvé finále, ktoré sa začne v piatok na ich štadióne.Oba tímy spravili po šiestom zápase série niekoľko zmien v zostave. Do bránky domácich nastúpil od začiatku Filip Surák namiesto Marcela Melicherčíka, pre ktorého sa šiesty duel (prehra 1:4) skončil v 16. minúte po treťom inkasovanom góle. V zostave Spišiakov nefiguroval švédsky obranca Victor Björkung, vrátil sa do nej Šimon Groch. Košičania nastúpili bez potrestaného obrancu Eduarda Šedivého, po dlhšom čase v ich zostave figurovali obranca Cooper Zech a útočník Mário Lunter.Spišiaci zvíťazili vo všetkých šiestich doterajších domácich zápasoch play off a ambície predĺžiť túto sériu začali napĺňať už v úvodnej tretine. V 9. minúte si ešte brankár hostí Riečický efektne poradil so strelou Burgessa, no po následnom buly a strele Žiaka inkasoval - 1:0. Od 16. minúty bol náskok domácich už dvojgólový, keď akciu Nellisa počas signalizovaného trestu zblízka dokončil Rapáč - 2:0. Hostia reagovali výmenou brankárov a Riečického nahradil Janus.Košičania začali druhú tretinu aktívne, sľubné šance Fejesa či Šimuna sa ešte gólom neskončili, no Mikúš v presilovke prestrelil Suráka - 1:2. V polovici druhej tretiny sa Spišiaci dostali k 88-sekundovej presilovke o dvoch hráčov a hoci sa usadili v pásme, nedokázali prekonať Janusa.Hostia vyvinuli v tretej tretine viackrát tlak, v 52. minúte sa už radovali z vyrovnania, no Chovanov gól neplatil pre postavenie mimo hry. V snahe o vyrovnanie sa dve minúty pred treťou sirénou odhodlali k hre bez brankára, no ani v šestici nedokázali prekonať Suráka.