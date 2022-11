TEL: Spišská Nová Ves sa dohodla na dvojročnej zmluve s Giľákom

Spišská Nová Ves 10. novembra (TASR) - Klub HK GROTTO Spišská Nová Ves sa dohodol na novej dvojročnej zmluve s útočníkom Matejom Giľákom, o čom informoval na sociálnych sieťach.



Dvadsaťsedemročný hokejista sa vrátil domov v priebehu sezóny 2020/21 z Nových Zámkov a pričinil sa o návrat Spišiakov medzi elitu. V prebiehajúcom ročníku nastúpil v 15 zápasoch. Do štatistík si pripísal desať bodov za šesť gólov a štyri asistencie. "Som veľmi rád, že sme sa dohodli s ´Giľom´ na pokračovaní spolupráce o ďalšie dve sezóny. Je to šikovný odchovanec, ktorý je výborný v ofenzíve, má cit na góly a verím, že má v sebe ešte potenciál zlepšovať sa a presadiť sa aj do reprezentácie. Patrí medzi domácich chalanov, okolo ktorých chceme tvoriť jadro tímu do budúcna," povedal generálny manažér Spišskej Novej Vsi Richard Rapáč.