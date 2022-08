TEL: Štart prípravy Prešova odsunula rolba, do tímu pribudol Krajč

Program prípravných zápasov HC 21 Prešov:



utorok, 9. augusta: HK Spišská Nová Ves - Prešov

štvrtok, 11, augusta: HK Poprad - Prešov

piatok, 19. augusta: Prešov - HK Spišká Nová Ves

štvrtok, 1. septembra: Prešov - MhK 32 Liptovský Mikuláš

utorok, 6. septembra: HC 19 Humenné - Prešov

štvrtok, 8. septembra: Prešov - HK Poprad

piatok, 9. septembra: HK Martin - Prešov

utorok, 13. septembra: ??? - Prešov /Slovenský pohár/



káder HC 21 Prešov:



brankári: Kristián Adamko, Nikita Bespalov (Rus.), Eugen Rabčan

obrancovia: Denis Bakala, Gordon Ballhorn (Kan.), Frederik Fekiač, Sean Giles, Michael Higgins (obaja USA), Dominik Jendroľ, Lukáš Lalík, Dávid Nátny, Erik Rajnoha, Oliver Turan

útočníci: Róbert Džugan, Max Gerlach (USA), Abbott Girduckis (Kan.), Kevin Jendroľ, Tomáš Klíma, Samuel Krajč, Craig Martin (Kan.), Peter Melcher, Norbert Miškuf, Aurel Nauš, Donovan Neuls (Kan.), Eduard Šimun, Ján Sýkora, Ivan Thomka, Jakub Žilka

Prešov 3. augusta (TASR) - Po vyriešení problémov s rolbou odštartovali hokejisti HC 21 Prešov spoločnú prípravu na ľade. Na stredajšom tréningu sa trénerovi Ernestovi Bokrošovi hlásil okrem viacerých dávnejšie avizovaných posíl aj útočník Samuel Krajč, ktorý prišiel z Dukly Trenčín.Po sezóne 2021/2022 nastalo v kádri viacero zmien, ktoré sa dotkli legionárov, ale aj kapitána Mareka Zagrapana. Ten si po jednom ročníku v prešovskom drese našiel nový angažmán v zahraničí. Zo zahraničných hráčov z uplynulého ročníka zostal v tíme iba ruský brankár Nikita Bespalov, ktorý sa v Prešove udomácnil. Tím však posilnili noví legionári. "" poznamenal Bokroš pre TASR.V kádri je napokon až osem legionárov, pričom do jedného zápasu môžu zasiahnuť maximálne siedmi. Tréner Ernest Bokroš ich preto bude rotovať v záujme zvýšenia tlaku na ich výkonnosť a zároveň aj v snahe o čo najlepšie výsledky. "," povedal Bokroš.Tím mal prvýkrát vykorčuľovať na spoločný tréning na ľade už v pondelok 1. augusta, problémy s rolbou ho však dvakrát odsunuli. V stredu už tím trénoval. Na úvod spoločnej prípravy na ľade nemal Bokroš k dispozícii dvoch legionárov a chýbali aj mládežnícki reprezentanti Denis Bakala a David Nátny.Novou tvárou je útočník Samuel Krajč, ktorý po sezóne 2021/2022 smeroval do klubu Bratislava Capitals. Ten však napokon ukončil činnosť a 20-ročný krídelník zamieril do Prešova. Prípravou na nové pôsobisko mu bol aj kemp slovenskej reprezentácie do 20 rokov, s ktorou nedávno trénoval v Poprade v rámci prípravy na MS. Do záverečnej nominácie sa Krajč napokon nedostal. "" prezradil Bokroš.Prešovčania odohrajú osem prípravných zápasov, pričom v pláne majú aj opätovné účinkovanie v Slovenskom pohári. Novinkou z klubovej kuchyne je absencia hlavného sponzora v názve klubu a aj maskot - kôň, o ktorého mene rozhodnú fanúšikovia.