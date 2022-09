TEL: Sýkora skončil v kempe NY Rangers a vráti sa do HK Nitra

New York/Nitra 27. septembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Adam Sýkora skončil svoje pôsobenie v prípravnom kempe New Yorku Rangers. Prezident a generálny manažér "jazdcov" Chris Drury pre klubovú stránku potvrdil, že Sýkorova kariéra bude naďalej pokračovať v HK Nitra.



Sýkora nechýbal v zostave Rangers v prvom prípravnom zápase v predsúťažnom období. Proti NY Islanders odohral 12:39 min, počas ktorých zaznamenal dve strely a štyri trestné minúty. Jeho tím zvíťazil 4:1.



Rangers získali Sýkoru v drafte 2022 zo 63. miesta, pričom na neho použili svoj prvý výber. Pre 18-ročného útočníka bude sezóna 2022/2023 druhá v drese extraligovej Nitry. V ročníku 2021/2022 sa z najvyššej slovenskej súťaže prebojoval až na MS do Fínska.