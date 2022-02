TEL: Trenčanov hnevajú prvé tretiny, chceli by premieňať viac šancí

Zvolen 14. februára (TASR) - Hokejisti Dukly Trenčín potrápili v nedeľnej dohrávke 32. kola Tipos extraligy majstra zo Zvolena, ktorému podľahli na jeho ľade iba tesne 1:2. Mrzieť ich mohla najmä nevydarená prvá tretina, ktorú prehrali 0:1 a následné nevyužívanie šancí. Presadili sa iba raz, a to na začiatku druhej tretiny v presilovke po teči Petra Sojčíka.



"V presilovke sa nám to podarilo zohrať na stred. Dôležité bolo vyhraté buly a chalani to pod tlakom na modrej čiare dobre vyriešili. ´Valaška´ (Marek Valach, pozn. red.) mi to tam pekne dal na stred a mne sa to podarilo tečovať presne medzi nohy brankára," opísal svoj presný zásah pre TASR 35-ročný center prvého trenčianskeho útoku. Duel pod Pustým hradom podrobil i kritike: "Prvá tretina z našej strany nebola absolútne dobrá. Niečo sme si k tomu povedali v šatni a postupne sa do toho dostávali. Mali sme šance, bohužiaľ, nepremenili sme ich, takže Zvolen si to na konci zápasu postrážil."



Sojčík po tesnej prehre vo Zvolene prízvukoval aj ďalší dôležitý fakt: "Kľúčové je neinkasovať prvý gól. Ak totiž súper vedie, zápas sa už odvíja inak. Dôležité je ustáť začiatok a dostať sa do vedenia ako prví. Takýchto zápasov o gól bolo viac, mrzí to. Hlavne ak hráte vonku, tak sa nevypláca inkasovať ako prví. Potom sa tie zápasy ťažko otáčajú, najmä proti mužstvu ako je Zvolen."



Zlý vstup do stretnutia na ľade úradujúceho majstra sa nepáčil ani asistentovi trénera Dukly Trenčín Petrovi Frühaufovi: "My sme nevstúpili dobre do zápasu. Prvá tretina nám ušla. V druhej a tretej tretine sme zlepšili hru, ale v šanciach sme boli kŕčovitejší. Musíme si k tomu sadnúť. Nemôže sa nám stávať napríklad to, že prvú tretinu máme v Nových Zámkoch excelentnú a potom sme doma proti Slovanu či teraz vo Zvolene v prvej tretine ľahkovážnejší."



Pod Pustým hradom sa trenčianski hokejisti ocitli na trestnej lavici iba dvakrát. Obe oslabenia následne zvládli na jednotku. Aj preto sa zrodil iba tesný výsledok, hoci Zvolen má presilovky excelentné. "To bola alfa a omega prípadného úspechu, pretože sme pár zápasov dozadu boli často vylučovaní a potom sme počas trestov inkasovali góly. Niečo sme si k tomu povedali, ale v tomto zápase bolo možno viac zákrokov pustených na oboch stranách, takže aj preto sme to udržali na nízkom čísle. Za čo sme radi. Tie dve oslabenia sme na našej strane ustáli. Z tohto pohľadu som rád za chalanov, ale musíme vpredu viac šancí premieňať," uviedol Frühauf, ktorý sa nechcel vyhovárať na to, že v trenčianskom tíme zo zdravotných problémov absentujú viacerí kľúčoví hráči: "Nerád sa o tom bavím. Musia aj ostatní hráči, ktorí dostanú šancu, ukázať, čo v nich je. Nerád hovorím, že nám kľúčoví hráči chýbajú, hoci nám chýbajú. Sú tu však iní chalani, aj stredná generácia, aj mladí, ktorí sa môžu ukázať. Hrajú o kontrakty a teraz prichádza tá časť sezóny, keď budú pod väčším drobnohľadom. Naberajú skúsenosti a môžu sa predať ďalej."