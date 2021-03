TEL: Trenčín, Košice, N. Zámky a B. Bystrica zabojujú o štvrťfinále

Program predkola play off TEL o postup do štvrťfinále:



1. zápasy, streda 24. marca



15.00 h Košice - Nové Zámky



17.00 h Trenčín - Banská Bystrica





2. zápasy, štvrtok 25. marca



17.00 h Trenčín - Banská Bystrica



18.00 h Košice - Nové Zámky





3. zápasy, sobota 27. marca, predbežne o 18.00 h



Banská Bystrica - Trenčín



Nové Zámky - Košice





prípadné 4. zápasy, nedeľa 28. marca, predbežne o 18.00 h



Banská Bystrica - Trenčín



Nové Zámky - Košice





prípadné 5. zápasy, utorok 30. marca, predbežne o 18.00 h



Trenčín - Banská Bystrica



Košice - Nové Zámky



Bratislava 24. marca (TASR) - Po odohratí základnej časti hokejovej Tipos extraligy sú zatiaľ známe dve dvojice, ktoré proti sebe nastúpia vo štvrťfinále play off. Slovan sa v ňom stretne s Nitrou a Poprad s Detvou. Zvyšné dve dvojičky budú známe najneskôr v utorok 30. marca, keď sú programe prípadné piate zápasy predkola, rozhodnúť sa však môže už skôr. O dve miestenky do najlepšej osmičky sa pobijú Trenčín s Banskou Bystricou a Košice s Novými Zámkami.Po záverečnom 50. kole základnej časti si tímy na 1. až 6. mieste (Zvolen, Poprad, Michalovce, Slovan, Nitra a Detva) vybojovali účasť vo štvrťfinále. Mužstvá z 8. až 12. miesta sa stretnú vo vzájomných zápasoch o postup z predkola. Hrať sa bude na tri víťazstvá. Lepšie postavené mužstvá Trenčín a Košice začnú doma, prvé zápasy sú na programe v stredu 24. marca. Sezóna sa po ZČ skončila pre DVTK Miškovec a Liptovský Mikuláš.Štvrťfinále vyraďovačky je na programe od stredy 31. marca a to aj v prípade, že by si tam dva tímy z predkola vybojovali účasť v najkratšom možnom termíne. Pohyblivý termín v play off je v tejto sezóne až od semifinále.Košice sa v tejto sezóne tešili z víťazstva nad Novými Zámkami dvakrát po výsledkoch 4:3 pp a sn a 1:0 a pripísali si dve prehry 1:3 a 3:4 pp. "povedal pre TASR generálny manažér Košíc Gabriel Spilar.Aj Trenčín sa v tejto sezóne stretol s "baranmi" štyrikrát. Dukla uspela iba raz po triumfe 5:1, zvyšné duely zvládla lepšie Banská Bystrica, keď zvíťazila 2:1, 4:3 a 6:3.uviedol na klubovom webe tréner Dukly Ján Pardavý.Tréner Banskej Bystrice Tuukka Poikonen naopak vníma tri víťazstvá v sezóne ako pozitívum pre jeho tím. Pre web "baranov" povedal: