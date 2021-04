TEL: Tréner Majoross povedie Nové Zámky aj v nasledujúcej sezóne

Nové Zámky 26. apríla (TASR) - Tréner Gergely Majoross zostane na striedačke HC Nové Zámky aj v nasledujúcej sezóne. Vedenie extraligového hokejového klubu s ním predĺžilo zmluvu o ďalší rok. Novozámocký klub o tom informoval v pondelok na svojej webstránke.



Štyridsaťjedenročný rodák z Budapešti je bývalý maďarský reprezentant a dlhoročný hráč Székesfehérváru, ktorý si počas kariéry obliekol i novozámocký dres. Trénerské žezlo prebral 12. januára 2021 po Martinovi Hrnčárovi. Mužstvo pod jeho vedením napredovalo, čoho výsledkom bol vydarený záver základnej časti a triumf v predkole play off nad Košicami. "Býci" napokon v sezóne 2020/2021 obsadili konečné ôsme miesto.



V trénerskej otázke malo vedenie klubu jasno. "Gergely Majoross bol naša jednoznačná voľba, a preto sme veľmi radi, že sme sa dohodli. Spoločnými silami budeme pracovať v začatej práci," uviedol pre klubový web riaditeľ HC Nové Zámky Imre Valášek.



Po sezóne si Majoross vypýtal určitý čas na rozmyslenie. "Počas ostatných týždňov som sa musel uistiť, že moje rozhodnutie bude dávať zmysel nielen mne, ale aj mojej rodine. Mal som nejaké ponuky, ale zhodli sme sa na tom, že moje pokračovanie v Nových Zámkoch bude to najlepšie rozhodnutie pre všetkých. S vedením klubu sme absolvovali nejaké sedenia, rozprávali sme sa o budúcnosti a nakoľko bol obojstranný záujem o spoluprácu, na podmienkach sme sa dohodli za pár minút," povedal po podpise zmluvy.



Hoci ešte nie sú známe podrobnosti o formáte nového ročníka Tipos extraligy, šéf novozámockej lavičky už premýšľa nad skladbou kádra a všetkým, čo s tým súvisí: "Viem do čoho idem, poznám prostredie aj ľudí, užíval som si prácu okolo novozámockého hokeja a preto bolo moje rozhodnutie jednoduché. Osobne je to pre mňa veľká výzva. Čaká nás veľa práce so skladbou mužstva, aby sme všetko doladili a v auguste sa mohli pustiť do prípravy na novú sezónu."