TEL: Tréner Poikonen skončil v Banskej Bystrici, lúči sa aj Ihnačák

Banská Bystrica 1. decembra (TASR) - Tuukka Poikonen už nie je tréner hokejistov Banskej Bystrice. Vedenie HC '05 predčasne ukončilo s fínskym koučom spoluprácu. Extraligový klub v stredu takisto oznámil, že po vzájomnej dohode ukončil zmluvu aj s útočníkom Brianom Ihnačákom.



"Baranov" dočasne povedú doterajší Poikonenovi asistenti Ivan Droppa a Tomáš Surový. Tridsaťšesťročný fínsky kormidelník pôsobil pod Urpínom od januára 2021, keď prevzal mužstvo po dnes už nebohom Miroslavovi Chudom. Pod jeho vedením sa zlepšila herná stránka tímu, z pozície hlavného trénera ho viedol v 42 extraligových stretnutiach, z toho 24 ešte v minulej sezóne. Bystričania sa však v novembri začali výsledkovo trápiť, v uplynulých siedmich stretnutiach vyhrali iba raz a vyťažili z nich len štyri body. "Aktuálnu situáciu sme si na vedení klubu zanalyzovali a dospeli k záveru, že je potrebné vyslať signál do kabíny a urobiť nejakú zmenu. Značka HC ´05 si nezaslúži byť v takom postavení, v akom je. Brali sme do úvahy viacero faktorov ovplyvňujúcich výkon mužstva. Na základe nich sme sa rozhodli, že ukončíme po vzájomnej dohode spoluprácu s trénerom Tuukkom Poikonenom a útočníkom Brianom Ihnačákom," vysvetlil aktuálne zmeny pre TASR športový manažér HC '05 Július Koval.



Brian Ihnačák nastúpil v aktuálnom ligovom ročníku v 15 zápasoch, v ktorých si pripísal deväť kanadských bodov (3+6). "Aj samotný Brian cítil, že to z jeho strany nie je optimálne. Naše cesty sa rozchádzajú korektne, my sa teraz vynasnažíme posilniť mužstvo na poste obrancu," dodal Koval.



Rodák z kanadského Toronta reprezentujúci Taliansko prišiel do Banskej Bystrice prvýkrát v januári 2020, v sezóne zaznamenal v 12 stretnutiach 12 bodov (5+7). Syn Petra Ihnačáka a synovec Miroslava Ihnačáka potom z klubu odišiel a vrátil sa do neho v januári 2021, pár dní pred vymenovaním Poikonena za hlavného trénera. Prakticky okamžite sa zaradil k oporám omladeného tímu. Pamätný zápas odohral v marci, keď proti Dukle Trenčín (6:3) nazbieral päť bodov (1+4). Celkovo odohral za Bystricu 52 stretnutí, v ktorých získal 51 bodov.



Banskobystrickí hokejisti nehrajú na svojom štadióne extraligové zápasy už vyše rok a pol. Prvý duel po dlhej pauze odohrajú pod Urpínom až v nedeľu 5. decembra bez divákov s Prešovom. Július Koval pre TASR potvrdil, že v hľadáčiku je i tréner Vladimír Országh, ktorý na začiatku novembra skončil v Litvínove. "Boli by sme naivní, ak by sme Vlada Országha neoslovili. Je to náš domáci chalan, náš kamarát. Je výborný tréner. Patrí medzi tých trénerov, ktorých sme oslovili." Vedenie HC ´05 chce trénerskú otázku v mužstve vyriešiť v čo najkratšom možnom čase: "Či sa to podarí v horizonte týždňa, dvoch alebo troch, na to neviem odpovedať. Nateraz dostali dôveru a príležitosť viesť mužstvo Ivan Droppa s Tomášom Surovým. Obaja si veria, čo náš teší."



K aktuálnej situácii v tíme sa vyjadril pre TASR aj dočasný hlavný tréner Ivan Droppa: "Hokej je dynamická hra, dejú sa dynamické veci. Majitelia klubu sa rozhodli, že treba dať mužstvu nový impulz, čo sa aj stalo. Je to príležitosť pre všetkých začať s čistým štítom. Z môjho pohľadu boli posledné nepriaznivé výsledky zhodou okolností. Veľa hráčov sa nám zranilo, mali sme karanténu súvisiacu s covidom. Prehrali sme zápasy, ktoré sme mali vyhrať. My sa teraz vynasnažíme spolu s Tomášom Surovým urobiť maximum pre to, aby sme dôveru vedenia klubu nesklamali, aby sa dostavili výsledky a posnuli sme sa v tabuľke vyššie."



Banskobystričanom patrí aktuálne v Tipos extralige deviata priečka s 22 bodmi, na šieste miesto zaručujúce účasť v play off strácajú štyri body.