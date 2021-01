TEL: Stantien v Slovane skončil, nahradia ho Döme a Bažány

Bratislava 18. januára (TASR) - Vedenie HC Slovan Bratislava odvolalo z pozície trénerov Romana Stantiena a Rudolfa Jendeka. "Belasých" povedú v ďalšom priebehu sezóny Róbert Döme, Marián Bažány a Ján Lipiansky. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Döme a Bažány budú vystupovať v pozícii dvoch rovnocenných hlavných trénerov, Lipiansky bude mať funkciu ich asistenta. Všetci traja podpísali zmluvy s platnosťou do konca sezóny 2021/2022. Nová trénerská trojica sa k tímu pripojí na pondelňajšom tréningu. Doterajší tréner brankárov Peter Skrabelj naďalej pokračuje vo funkcii.



Vedenie Slovana oznámilo trénerskú zmenu po víťazstve nad Detvou 4:1. "Belasí" sú po 30 odohraných zápasoch na 3. mieste tabuľky Tipos extraligy a na vedúcu dvojicu Poprad a Zvolen strácajú dva body. "Napriek veľkému počtu zranených hráčov základného kádra sa odvolaným trénerom darilo udržiavať vysokú úroveň herného prejavu mužstva. Veríme, že nová trénerská trojica bude pokračovať a ďalej zdokonaľovať herný prejav mužstva, aby sme spoločne dosiahli stanovené ciele v kvalite a zjednotení herného prejavu A-mužstva súčasne s nastavením týchto cieľov aj v mládežníckych kategóriách," uviedli akcionári klubu v oficiálnom stanovisku.



Stantien a Jendek prišli k mužstvu pred sezónou 2019/2020, v ktorej sa klub vrátil do najvyššej slovenskej súťaže. Ich kontrakty mali platnosť do konca sezóny 2020/2021. Slovan viedli celkovo v 85 zápasoch, z ktorých bolo 58 víťazných.



Podľa vyjadrenia klubu na oficiálnej stránke je rozhodnutie o výmene trénerov A-mužstva zavŕšením reštrukturalizačného procesu klubových činností zameraného na zjednotenie odborných činností jednotlivých zložiek klubu.



Pre 41-ročného Dömeho pôjde o prvú trénerskú skúsenosť pri A-mužstve mužov. Od roku 2012 sa venoval trénerskej činnosti vo Švédsku. Pôsobil pri viacerých mládežníckych tímoch a ako konzultant aj bol člen trénerského štábu slovenskej reprezentácie do 20 rokov. Pracoval aj ako šéf mládežníckeho hokejového programu v AIK Štockholm.



Pre 45-ročného Bažányho pôjde o návrat do najvyššej slovenskej súťaži po necelom roku. V priebehu ročníka 2019/2020 sa ujal trénerského kormidla v HK Nitra, no v závere januára v klube skončil. Po skončení hráčskej kariéry trénersky pôsobil v nemeckých kluboch Eisbären Berlin, Krefeld Pinguine a vo švajčiarskom SC Rapperswil-Jona.