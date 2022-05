TEL: Útočník Dávid Bondra ukončil kariéru

Poprad 3. mája (TASR) - Slovenský útočník Dávid Bondra ukončil vo veku 29 rokov profesionálnu hokejovú kariéru. Informovala o tom oficiálna stránka HK Poprad, v ktorom odohral sezónu 2021/2022.



Syn legendy slovenského hokeja Petra Bondru odohral v popradskom drese dve etapy svojej kariéry. Tri sezóny v rokoch 2016 až 2019 vyústili do dvoch účastí na MS. Počas kariéry odohral dve sezóny v KHL, vyskúšal si českú extraligu vo farbách Komety Brno a sezónu 2021/2022 začal v drese Bratislava Capitals v IHL.



"Chcel by som sa poďakovať všetkým fanúšikom, ktorí ma podporovali v reprezentácii alebo v jednotlivých kluboch. Moje veľké poďakovanie patrí HK Poprad, ktorý mi dal šancu hrať profesionálny hokej. Som pripravený naštartovať novú, nie hokejovú kariéru. Teším sa na nové výzvy s rodinou," uviedol Dávid Bondra, ktorý očakáva prírastok do rodiny.



Jeho otec Peter Bondra je hrdý na kariéru svojho staršieho syna: "Podporujem jeho rozhodnutie. Verím, že jeho nová kariéra bude nemenej úspešná a jeho vzdelanie a pracovitosť z hokeja sa prejavia na jeho novej ceste životom."