TEL: Útočník Hovorka zamieril z HC Košice do Dubnice

Dubnica nad Váhom 11. júna (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marek Hovorka sa dohodol na spolupráci s HK Spartak Dubnica nad Váhom, ktorý pôsobí v Slovenskej hokejovej lige. Do materského klubu zamieril po tom, čo záver sezóny 2022/2023 odohral v extraligových Košiciach, s ktorými získal majstrovský titul. Dubnický klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.



Pre dvojnásobného účastníka MS a ZOH 2018 ide o návrat do druhej najvyššej súťaže po necelom roku. Sezónu 2022/2023 začal v tíme Vlci Žilina, z ktorého vo februári zamieril do Košíc. V drese "oceliarov" nastupoval prevažne vo štvrtej formácii a v základnej časti nazbieral v deviatich zápasoch štyri kanadské body za dva góly a dve asistencie. V 17 dueloch play off mal bilanciu 0+4.



Hovorka je tretí doteraz oficiálne potvrdený odchod z majstrovského tímu HC Košice. Nové pôsobiská si už našli aj obranca Ladislav Romančík (Slovan Bratislava) a útočník Marek Slovák (Nitra).