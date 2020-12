TEL: Útočník Majdan sa stal novou posilou Nových Zámkov

Nové Zámky 21. decembra (TASR) - Vedenie hokejového klubu z Nových Zámkov sa dohodlo na podmienkach zmluvy so slovenským krídelníkom Jurajom Majdanom. Premiéru by mohol absolvovať už v utorňajšom zápase 23. kola na ľade Dukly Trenčín. Novozámčania o tom informovali na svojom webe.



Pre 29-ročného odchovanca dubnického hokeja ide o siedme pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži. Významnú časť kariéry strávil v Česku, vo farbách Litvínova získal v roku 2015 majstrovský titul. Po návrate na Slovensko si postupne zahral za Banskú Bystricu, Zvolen, Poprad, Nitru, Košice a Michalovce. Slovensko reprezentoval na MS hráčov do 18 a 20 rokov, na konte má 10 štartov za A-tím.



Tento ročník odštartoval v Michalovciach, za Duklu odohral 7 zápasov, zaznamenal jednu asistenciu. V extralige odohral celkovo 210 zápasov, v ktorých získal 161 kanadských bodov za 64 gólov a 97 asistencií.