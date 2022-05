TEL: V Banskej Bystrici pokračujú aj Šoltés a Bača

Banská Bystrica 5. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti Dávid Šoltés a Matej Bača budú aj v sezóne 2022/2023 pôsobiť v HC ´05 Banská Bystrica. Klub o tom informoval na oficiálnej webstránke.



Pre 27-ročného krídelníka Šoltésa pôjde o štvrtú sezónu v banskobystrickom drese. V ročníku 2021/2022 si ziskom 36 kanadských bodov vytvoril osobné maximum. Odohral v nej celkovo 49 zápasov, v ktorých strelil 15 gólov a pri 21-tich asistoval. Počas sezóny sa zaskvel aj najkrajším gólom za mesiac november, za ktorý dostal ocenenie Krištáľový puk. "Nová sezóna sa bude niesť v znamení storočnice hokeja v Banskej Bystrici, takže sa skladá dobrý tím. Sme dobrá partia, zostáva veľa chalanov z minulej sezóny. Od sezóny očakávam, že budeme na vyšších miestach a že v play off pôjdeme ďalej," poznamenal Šoltés, ktorý s banskobystrickým tímom v play off 2022 stroskotal v semifinálovej sérii so Zvolenom.



Obranca Matej Bača absolvoval počas sezóny 2021/2022 dve výmeny. Najskôr sa presunul z Prešova do Michaloviec za Jána Ťavodu, neskôr do Banskej Bystrice za Mateja Galbavého. Banskobystrický klub presvedčil schopnosťou pomôcť tímu v obrane aj v útoku. "Stále mám pocit, že sme v minulej sezóne nedokončili našu misiu, ktorú sme mali a preto by som sa chcel svojou prácou posnažiť o to, aby sme spoločne vrátili Banskú Bystricu tam, kde patrí, a to je na horné poschodia tabuľky,“ poznamenal Matej Bača pre stránku "baranov".



Klub nedávno informoval aj o zotrvaní obrancov Ivana Ďatelinku a Victora Björkunga a útočníkov Alexa Tamášiho, Alexa Výhonského a Michala Kabáča. Prvou novou tvárou v kádri fínskeho trénera Anttiho Karhulu je kanadský útočník Branden Troock.