TEL: Poprad v súboji o prvé miesto zdolal Slovan Bratislava

HK Poprad - HC Slovan Bratislava 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)



Góly: 12. Bjalončík (Matúš Paločko), 20. Svitana (Seigo, Haščák), 24. Haščák (Svitana, Drgoň), 59. Haščák - 35. O'Donnell (Urbánek, Štajnoch).



Rozhodovali: Hronský, Štefik – Valo, Frimmel, vylúčení: 5:4, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Poprad: Vošvrda – Drgoň, Hudec, Seigo, Dalhuisen, Ulrych, Erving, Kramár – Svitana, Skokan, Haščák – Vandas, Livingston, Handlovský – Matúš Paločko, Bjalončík, Matej Paločko – Mešár, Jevoš, Hajnik – Valigura



Slovan: Noskovič – Sersen, Bačik, Meszároš, Štajnoch, Ališauskas, Valach, Maier, Beňo – Ožvald, Urbánek, Jendek – Šišovský, Kytnár, O'Donnell – Kundrik, Bortňák, Rapáč – J. Uram, Lačný, Lepskij

Hokejisti Mikronu Nové Zámky skončili bez gólu a s prehrou

HC Mikron Nové Zámky - HKM Zvolen 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)



Góly: 46. Jedlička, 60. Nuutinen (Rahm). Rozhodovali: Snášel, Tvrdoň - Synek, Kacej, vylúčení: 4:2, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.



HC Mikron Nové Zámky: Lackovič – Holenda, King, Västilä, B. Clarke, Ordzovenský, Fereta, Mikuš, Šeliga – Bajtek, Doggett, Števuliak – Rogoň, Holovič, Okoličány – Jurík, Embrich, Majdan – Zahradník, Ondrušek, Rehák



HKM Zvolen: Rahm – Kotvan, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Hatala, Gajdoš – Kolenič, Jedlička, Bondra – Nuutinen, Halama, Zuzin – Chlepčok, Tibenský, Marcinek – Meliško, Gubančok, Ďuriš

HK Nitra si pripísala po súboji s Miškovcom 5 gólov

Poprad 10. januára (TASR) - Hokejisti HK Poprad zvíťazili v priamom súboji o prvé miesto v tabuľke Tipos extraligy doma nad Slovanom Bratislava 4:1. Hrdinom nedeľného duelu 30. kola bol Marcel Haščák, ktoý strelil dva góly a pridal asistenciu. Poprad vedie ligu o štyri bodmi pred Bratislavčanmi.Priamy súboj o prvú priečku tabuľky medzi Popradom a Slovanom Bratislava poznačili početné zranenia na oboch stranách. Na otvárací gól sa čakala do 12. minúty. Mladík Noskovič v bráne Slovana si nedal pozor na bekhendovú dorážku Bjalončíka a puk si pomedzi betóny našiel cestu do siete. V jednom zo súbojov sa zranil hosťujúci bek Bačík, ktorý ale zaťal zuby a v zápase pokračoval. Domáci udreli po druhý raz v závere prvého dejstva. V presilovej hre presne namieril aj s prispením teču brániaceho hráča Patrik Svitana - 2:0.V druhom dejstve pokračovali v dobrom výkone domáci Popradčania, ktorí ho korunovali v 24. minúte. Haščákovi nabil Svitana a Noskovič sa k vzdialenejšej žrdi presunul neskoro - 3:0. Hostia bojovali o návrat do zápasu. Iskru nádeje vykresal v 35. minúte legionár O'Donnell, ktorý sa presadil v presilovej hre.Záverečná tretina sa niesla v znamení taktiky. "Kamzíci" hrali účelne s cieľom udržať si dvojgólový náskok. Víťaznú poistku mohol pridať pár minút pred koncom riadnej hracej doby Svitana. Noskovič sa ale prezentoval efektívnym zákrokom. Dráma tak pokračovala ďalej. Slovan odvolal brankára a skúsil to v šestici. Víťazstvo Popradu spečatil do prázdnej bránky najlepší strelec súťaže Marcel Haščák, ktorý má na konte už 27 gólov.Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v nedeľňajšom zápase 30. kola hokejovej Tipos extraligy na ľade HC Mikron Nové Zámky 2:0 a pripísali si štvrtý triumf v sérii. Víťazný gól strelil v 46. minúte osemnásťročný útočník Maroš Jedlička, pre ktorého to bol premiérový zásah v najvyššej súťaži.Domáci hokejisti si hneď v úvode zahrali presilovku, ale Rahmovi veľa práce nenarobili. Prvú veľkú šancu tak mali Zvolenčania, keď zakombinovali Tibenský s Marcinekom, no bez gólového konca. Domáci brankár Lackovič si v 6. minúte poradil aj so štipľavou strelou Meliška a vo 8. minúte zneškodnil veľkú šancu Zuzina a Nuutinena. Domáci sa ozvali v 10. minúte, keď sa po rýchlom prechode do útoku prezentoval tvrdou strelou Holovič. Hostia si v závere zahrali 48 sekúnd dlhú presilovku o dvoch hráčov, ale ani tá nepriniesla gól.V úvode druhého dejstva sa dostal do úniku Rogoň, no Rahm jeho strelu vyrazil. V 25. minúte sa ocitol sám pred bránkou Jedlička, Lackovič stihol zasiahnuť a zachránil. Na druhej strane prešiel pred bránkoviskom Embrich a skúsil to bekhendom, z uhla však Rahma neprekonal. Vzápätí Hraško výborne vysunul dlhou prihrávkou do úniku Chlepčoka, ten síce minul, no puk sa od zadného mantinelu odrazil k Marcinekovi a ten mohol z dorážky otvoriť skóre. Vyznamenal sa Lackovič. Nové Zámky potom zahrali veľmi dobre oslabenie, keď napádali rozohrávku súpera a k ničomu vážnemu ho nepustili. Aj po polhodine pokračoval vyrovnaný zápas v dobrom tempe. Útoky sa striedali na oboch stranách, no brankári stále držali bezgólový stav.To platilo až do 46. minúty, keď sa po pravej strane dostal do útočného pásma Jedlička, ktorý si šikovne obohral Mikuša, natlačil sa pred bránku a svojím premiérovým gólom v najvyššej súťaži zlomil nerozhodný stav stretnutia - 0:1. Domáci mohli vyrovnať o tri minúty, Doggett vystrelil spomedzi kruhov, Rahm len vyrazil a Števuliak a po ňom aj Bajtek takmer dorazil puk do siete. V 52. minúte prihral Jurík pred bránku Majdanovi, ale ten tesne minul. Zvolen si v záverečných minútach umne strážil tesný náskok, vysokým napádaním kazil domáce snahy kombinovať a súpera nepustil do čistých šancí. "Býkom" sa míňal čas a očakávaný nápor neprichádzal. Zvolen v 58. minúte po veľkej aktivite Tibenského takmer pridal aj druhý gól. To sa mu nakoniec podarilo. Zámky to v poslednej minúte skúsili bez Lackoviča, no už po niekoľkých sekundách skončil v prázdnej bránke puk z hokejky Nuutinena. V záverečných sekundách ešte Majdan nastrelil žŕdku.Hokejisti HK Nitra zvíťazili nad DVTK Miškovec 5:2 v nedeľnom súboji 30. kola Tipos extraligy.5:2 (1:1, 2:1, 2:0)8. Švarný (Šťastný, Kollár), 25. Nemec (Tvrdoň, Holešinský), 34. Tvrdoň (Slovák, Bodák), 44. Slovák (Nemec), 60. Tvrdoň (Nemec, Slovák) - 19. Egle, 37. Flick (Vas, Egle).Baluška, Adamec - Vyšný, Jedlička,7:5,2:1,0:0, bez divákov.Cowley – Mezei, Š. Nemec, Švarný, Bodák, Vitáloš, Pupák, Knižka – Tvrdoň, Slovák, Hrnka – Kollár, A. Šťastný, Žitný – Pätoprstý, Holešinský, A. Sýkora – J. Minárik, Šiška, Múčka - FominychAdorján – Wehrs, Szirányi, Murphy, Kiss, Vojtkó, Láda – Rokály, Vas, Osterberg – Csányi, Lövei, Magosi – Egle, Flick, Anderson – Miskolczi, Galanisz, RevészMiškovec zdolal Nitru v aktuálnom ročníku už dvakrát, no pohľad na formu tímov pasoval do role favorita práve Nitranov. Domáci sa aj ako prví ujali vedenia. V 8. minúte si nakorčuľoval medzi kruhy Švarný a zúžitkoval presnú prihrávku Šťastného. V závere tretiny nepremenil dobrú šancu Hrnka a “corgoni” vzápätí pykali. Prečíslenie rutinérsky vyriešil hosťujúci Egle - 1:1.V tretej tretine sa Nitranom podarilo odskočiť na rozdiel dvoch gólov. Najskôr v presilovej hre prepálil Adorjána od modrej čiary Nemec a v 34. minúte sa presadil aj Tvrdoň. Miškovec hral v prostrednej časti až štyri početné výhody, z ktorých sa maďarskému tímu podarilo využiť jednu. V 37. minúte znížil na rozdiel gólu Flick.V 44. minúte upokojil domácich Slovák, ktorý strelil zároveň stý gól mužstva spod Zobora - 4:2. Hostia odvolali brankára, no domáci už nedovolili zápas zdramatizovať. Naopak do prázdnej bránky spečatil výsledok gól z hokejky Tvrdoňa.