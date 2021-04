TEL: V Prešove by chceli hrať extraligu už v budúcej sezóne

Prešov 14. apríla (TASR) - Mestská rada mesta Prešov schválila návrh Memoranda o spolupráci pri zabezpečení hokejovej extraligy v Prešove. Najvyššia súťaž by sa tak na zrekonštruovanom zimnom štadióne mohla hrať už v nasledujúcom ročníku 2021/2022. Informovala o tom stránka presov.sk.



K návratu najvyššej súťaže do Prešova by mohlo dôjsť po 23 rokoch. Vyplýva to z memoranda o spolupráci medzi mestom Prešov a budúcim partnerom, ktorý má záujem priniesť do mesta hokejový klub s názvom HC Slavia Prešov. Ten by mal v Prešove odohrať minimálne sezónu 2021/2022. "Vlani sme úspešne ukončili najzložitejšiu a najrozsiahlejšiu rekonštrukciu zimného štadióna v rámci prvej etapy v jeho vyše 50-ročnej histórii. Teraz nastal čas, aby sa na ľadovú plochu vrátil kvalitný hokej, ktorý do Prešova jednoznačne patrí. Schválenie memoranda o spolupráci v mestskej rade je potvrdením toho, že máme vážny záujem dotiahnuť rokovania so záujemcom z Banskej Bystrice do úspešného konca,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.



Mesto Prešov počíta s realizáciou druhej etapy rekonštrukcie štadióna a zároveň zabezpečiť štadión tak, aby spĺňal podmienky pre najvyššiu súťaž. Mestské zastupiteľstvo ešte začiatkom roka schválilo dotáciu 350-tisíc eur. Predstavitelia mesta vo svojom stanovisku uviedli, že prípadná účasť v extralige neohrozí fungovanie A-mužstva v Banskej Bystrici.



Extraligový klub HC 05 Banská Bystrica v stredu neskoro večer prostredníctvom facebooku reagoval na špekulácie o sťahovaní klubu do Prešova: "Hokejová extraliga bude aj v budúcej sezóne v Banskej Bystrici. Dovoľte nám dementovať informácie, ktoré priniesli niektoré médiá, že extraliga sa presunie z Banskej Bystrice do Prešova. Tieto informácie sa nezakladajú na pravde. V Banskej Bystrici sa extraliga bude hrať aj v sezóne 2021/2022 hneď ako to dovolí stav rekonštrukcie zimného štadióna."