TEL: V Prešove skončil kapitán Šimek, klub s ním rozviazal zmluvu

Prešov 2. decembra (TASR) - V kádri hokejistov HC MV Transport Prešov už nefiguruje útočník a kapitán tímu Juraj Šimek. Klub na sociálnych sieťach informoval, že jeho vedenie sa rozhodlo s okamžitou platnosťou rozviazať s hráčom zmluvu.



Dôvody ukončenia spolupráce klub nekonkretizoval. Pre 35-ročného Šimeka bol Prešov prvé pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži. Do klubu prišiel pred sezónou 2022/2023, v ktorej nastúpil do 19 zápasov. Získal v nich 8 bodov za asistencie, nazbieral aj 10 trestných minút a 3 plusové body.



Do kádra prešovského tímu pribudol útočník Ladislav Ščurko, ktorý prišiel na hosťovanie z Humenného.