TIPOS EXTRALIGA: Vedenie HC Košice odvolalo trénera Kaskinena

Košice 28. februára (TASR) - Vedenie extraligového hokejového klubu HC Košice odvolalo hlavného trénera Kalleho Kaskinena z Fínska. Meno jeho nástupcu by malo byť známe v najbližších hodinách, pričom v pozícii asistenta pokračuje Fín Timo Saarikoski.



Kaskinen prišiel do Košíc pred sezónou 2021/2022. "Oceliari" odohrali pod jeho vedením 44 zápasov, v ktorých získali 69 bodov za 23 víťazstiev a 21 prehier. V uplynulých dvoch zápasoch chýbal na striedačke pre zranenie, no naďalej bol hlavný kormidelník tímu. Košickí hokejisti sú na 5. mieste tabuľky.



"Od začiatku sezóny sa nám nedarí zabezpečiť výsledkovú konzistenciu a po veľmi dobrých zápasoch sme viackrát vyhoreli s papierovo slabšími tímami. Nenakopli nás ani víťazné šnúry v októbri alebo vo februári. Na trénerskom poste sme chceli zachovať stabilitu a prípadná výmena trénera bola až krajná možnosť. Dostali sme sa však, bohužiaľ, do bodu, keď potrebujeme mužstvo reštartovať. Tím, v ktorom máme veľa skúsených hokejistov, chce zabojovať o čo najlepší výsledok. Asistentom trénera ostáva Timo Saarikoski, čím zabezpečíme kontinuum a odovzdanie dôležitých poznatkov. V mene celého klubu ďakujeme Kallemu za odvedenú prácu a vysokú profesionalitu, ktorú do klubu priniesol. Prajeme mu skoré uzdravenie a veľa úspechov. Meno nového nástupcu bude známe v najbližších hodinách," uviedol športový manažér HC Košice Gabriel Spilar na klubovej stránke.