TEL: Vo Zvolene nepokračujú Hraško, Stupka a štyria legionári

Zvolen 29. mája (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen odštartovali v pondelok prípravu na novú sezónu pod vedením trénera Petra Oremusa a jeho asistenta Andreja Kmeča. Extraligista zároveň informoval, že ukončil zmluvu s Petrom Hraškom a Václavom Stupkom, z legionárov nepočíta so službami Jakea Patersona, Cartera Turnbulla, Joela Messnera a Shanea Hannu.



Káder HKM rozšírili v príprave zvolenskí juniori, ktorí bývajú už tradične zapojení do tréningového procesu. "Verím, že chalani na sebe zapracujú a znova sa medzi nimi nájde niekto, kto sa uchytí a presadí sa v prvom tíme," povedal Peter Oremus podľa oficiálnej webstránky klubu. "Začíname prípravu na sezónu, po ktorej si chceme povedať, že bola úspešná. Musíme všetci pracovať tak, aby sme tento zámer naplnili."



Voľno na niekoľko dní dostali účastníci MS obranca Dávid Mudrák a útočník Karol Csányi. Tridsaťdvaročný krídelník reprezentoval Maďarsko. Ďalší hráči sa po dohode s trénermi budú pripravovať samostatne a využijú dlhodobo osvedčené individuálne formy prípravy.



Po skončení uplynulej sezóny sa vyjadril k tvorbe tímu aj generálny manažér Ladislav Čierny, prioritou klubu bolo udržať čo najviac hráčov zo "strieborného" kádra. "Riešime ešte posily, ale gro tímu budú tvoriť slovenskí hráči s patričným zastúpením našich odchovancov," povedal majster sveta z roku 2002.



Prvá časť letnej prípravy potrvá pre "rytierov" do konca júna. Od 1. júla čaká hokejistov trojtýždňové dovolenkové obdobie, po ktorom sa znova stretnú 24. júla. Mužstvo prvýkrát vykorčuľuje na ľad v pondelok 31. júla.