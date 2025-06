Tel zmenil hosťovanie z Bayernu do Tottenhamu na trvalý prestup

Londýn 15. júna (TASR) - Francúzsky futbalista Mathys Tel sa stal kmeňovým hráčom Tottenhamu Hotspur. Dvadsaťročný útočník podpísal kontrakt s tímom Premier League do júna 2031.



Tel už dres „kohútov“ obliekal v jarnej časti uplynulej sezóny, keď hosťoval z Bayernu Mníchov. Do bavorského veľkoklubu prišiel v lete 2022 z Rennes. Aktuálne je na Slovensku, kde hrá v drese francúzskeho tímu na ME do 21 rokov. Vo víťaznom stretnutí 3:2 proti Gruzínsku skóroval z pokutového kopu na 1:0. Informovala DPA.