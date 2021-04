TEL: Zvolen zdolal v druhom finále Poprad, v sérii vedie 2:0

Finále Kaufland play off Tipos extraligy - druhý zápas /na 4 víťazstvá/:



HKM Zvolen – HK Poprad 4:3 pp (1:2, 1:1, 1:0 – 1:0)



Góly: 20. R. Bondra (Stupka, Hraško), 22. Ivan (Nuutinen, McPherson), 56. Marcinek (Kotvan), 66. R. Bondra – 3. Bjalončík (Matej Paločko), 6. Matej Paločko, 33. Mashinter (P. Svitana). Rozhodovali: D. Konc st., Tvrdoň – Kacej, Stanzel, vylúčení: 5:3 na 2 min, navyše 42. McPherson 5 min + DKZ za seknutie – 27. Ulrych 5 min + DKZ za napadnutie hlavy a krku, presilovky a oslabenia: 0:0, zmeny: 27. Zvolen bez Puliša - 12. Poprad bez Skokana, 300 divákov.



Zvolen: Rahm – Kotvan, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško – Kelemen, J. Mikúš, R. Bondra – Nuutinen, Puliš, McPherson – Stupka, Viedenský, Jedlička – Kolenič, Tibenský, Marcinek – od 42. min Gubančok

Poprad: Hamerlík – Drgoň, Višnevskij, D. Brejčák, Dalhuisen, Ulrych, Marek Hudec, Kramár – P. Svitana, Skokan, Bjalončík – Matúš Paločko, Preisinger, Vandas – Livingston, Zagrapan, Tavi – Mešár, Matej Paločko, Mashinter – od 27. min Jevoš

Zvolen 30. apríla (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v piatok v druhom súboji finále Kaufland play off Tipos extraligy na domácom ľade nad HK Poprad 4:3 po predĺžení a v sérii vedú už 2:0 na zápasy. Séria sa presúva do Popradu, tretí duel je na programe v pondelok 3. mája o 18.00 h.Hrdinom večera bol Radovan Bondra, ktorý na konci prvej tretiny strelil prvý gól Zvolena a v 6. minúte predĺženia svojím druhým presným zásahom v zápase rozhodol o triumfe domáceho tímu. HKM dokázal otočiť skóre z 0:2 i 2:3, dôležitý gól na 3:3 zaznamenal v 56. minúte Patrik Marcinek.Popradčania nastúpili bez zraneného Haščáka, ktorý to skúšal na rozkorčuľovaní, ale nebol zdravotne v poriadku. Prvú šancu v zápase mal Zvolen, po chybe Brejčáka unikol McPherson po ľavej strane, no na Hamerlíka, ktorý nahradil Vošvrdu, nevyzrel. Skóre otvoril v 3. minúte Bjalončík, ten v prvom útoku zastúpil práve Haščáka. Po výbornej práci Mateja Paločka mal pred sebou prázdnu bránku a z kruhu na buly sa nemýlil. Hostia potom nevyužili presilovku a na jej konci dokonca mohli pykať. Bondra zblízka sa už radoval z gólu, no brankár Popradu v poslednej chvíli puk dokázal vyraziť. A bolo to kľúčové, pretože v šiestej minúte chybu Hraška v medzikruží dokonale využil Matej Paločko, obišiel obrancu HKM a Rahmovi nedal šancu – 0:2. A mohlo byť i 0:3, v polovici prvej tretiny totiž Mashinter orazítkoval žŕdku. V 12. minúte pohrozili domáci po teči Kelemena a dorážke Bondru. Na opačnej strane odišiel z ľadu zranený Skokan a Svitana z dvoch metrov nepokoril zvolenského brankára. Skóre sa zmenilo až 59 sekúnd pred prestávkou, Stupka vystrelil spomedzi kruhov, Hamerlík puk neudržal, čo si všimol Bondra a stihol do neho hokejkou strčiť – 1:2.Hokejistom spod Pustého hradu vyšiel aj nástup do prostredného dejstva. V 22. minúte vystrelil Ivan z ľavého kruhu a tečovaný puk skončil pod hornou žŕdkou – 2:2. Poprad mohol ísť do opätovného vedenia v presilovke, po rýchlom prechode do útoku sa nepresadil pred bránkou Preisinger a recept na Rahma o pár sekúnd neskôr nenašiel ani Drgoň. V 27. minúte faulovaný Puliš našiel pri pravej žŕdke voľného McPhersona, ktorý nepokoril Hamerlíka. Kapitán Zvolena sa však zranil a tiež musel v zápase skončiť. Podobne dopadol i hosťujúci Ulrych, ktorý za zákrok na Puliša dostal trest päť minút plus do konca stretnutia. V dlhej početnej výhode však domáci zásadne nehrozili, Podtatranci veľmi dobre bránili a už v hre piatich proti piatim išli do vedenia. Po chybe Kotvana na útočnej modrej čiare sa dostal do úniku Mashinter a poradil si s Rahmom – 2:3. "Bryndziari" sa potom snažili vyrovnať, v presilovke dvakrát neuspel Bondra a pred prestávkou Hamerlík nepustil za seba ani sklepnutý puk od Viedenského a ustál i dorážku McPhersona.Na začiatku tretej tretiny išiel predčasne pod sprchy za seknutie práve McPherson. Päťminútovú presilovku Poprad tiež nevyužil, ale mal v nej tri vyložené šance. Livingston zakončil tesne vedľa odkrytej bránky, pohotového Taviho vychytal Rahm a zoči–voči pred ním sa nedokázal presadiť ani Zagrapan. Zvolenčania pohrozili až v 51. minúte po chybnej rozohrávke súpera, voľný Kelemen z medzikružia neprekonal Hamerlíka. Pokoril ho až Marcinek o päť minút neskôr, keď účinne tečoval strelu Kotvana spoza kruhu a vyrovnal na 3:3. Vo Zvolene sa tak predlžovalo a v extra čase najprv Livingston poriadne zamestnal brankára HKM, keď si obkorčuľoval jeho bránku a následne sa dobre natlačil pred ňu. Po ňom mal veľkú šancu i spoluhráč Mashinter, sám pred Rahmom neuspel. A tak prišiel trest. V 66. minúte sa k odrazenému puku dostal Bondra, mal veľa priestoru pred bránkou a rozhodol o triumfe HKM – 4:3.