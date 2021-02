TEL: Zvolen zvíťazil nad Detvou v 39. kole

HKM Zvolen – HC 07 Detva 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)



Góly: 18. Stupka (Kubka, M. Halama), 28. Hraško (Zuzin, J. Mikúš), 40. McPherson (Nuutinen, Melancon), 56. R. Bondra (Kelemen, J. Mikúš) – 9. Lalík (Čacho, King), 21. Ščurko (V. Fekiač, M. Ľupták), 59. T. Klíma (J. Sýkora). Rozhodovali: D. Konc st., Snášel ml. – Šefčík, Ľ. Šoltés, vylúčení na 2 min: 4:4, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Zostavy:



Zvolen: Rahm – Kotvan, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško – Kelemen, J. Mikúš, R. Bondra – Kolenič, Viedenský, Nuutinen – Stupka, Zuzin, Mc Pherson – Chlepčok, M. Halama, Marcinek



Detva: R. Petrík –F. Fekiač, Jendroľ, Gachulinec, Rymsha, King, Lalík, O. Turan, Matej Bača – Ščurko, V. Fekiač, M. Ľupták – J. Sýkora, Downing, P. Valent – Charbonneau, Čacho, Cox – Žilka, T. Klíma, Ferguson

Zvolen 16. februára (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v 39. kole Tipos extraligy nad HC 07 Detva 4:3.Oba tímy začali svižne a akcie sa striedali na oboch stranách. Na domácej mal dobrú príležitosť Kolenič z dorážky, na hosťujúcej Sýkora z medzikružia. Uspel až Lalík v deviatej minúte, dostal k nemu vyrazený puk do kruhu a odtiaľ ho poľahky umiestnil do odkrytej svätyne Rahma – 0:1. Zvolen po tomto inkasovanom góle výrazne zvýšili aktivitu. Po nevyužitých šanciach Mikúša, Bondru, Kelemena a Nuutinena v presilovke však mohol pykať, pretože z protiútoku zmaril tutovku Žilka. Potvrdilo sa teda pravidlo nedáš – dostaneš na opačnej strane, Kubka od modrej našiel pred bránkou úplne voľného Stupku, ten si položil Petríka a vyrovnal v osemnástej minúte na 1:1.Nástup do druhej tretiny vyšiel Detve. Do vedenia išla už po 34 sekundách. Ujala sa totiž rýchla akcia s perfektnou prihrávkou V Fekiača na Ščurka, ktorý bol sám v medzikruží a pokoril Rahma. Hostia mohli skóre navýšiť v presilovke, najmä Rymsha mal dobrú možnosť, ale nedokázal ju pretaviť do tretieho zásahu svojho mužstva. V početnej výhode hrozili i domáci, Bondra ešte Petríka neprekonal, no podarilo sa to napokon delovkou spoza kruhov Hraškovi a bolo 2:2. Hokejisti spod Pustého hradu ožili, no pribrzdila ich ďalšia presilovka súpera. V nej mal blízko ku gólu pred Rahmom Charbonneau a neskôr ešte Klíma už v piatich proti piatim. Hrozil aj Zvolen, McPhersonom a Viedenským, Stupka strieľal v početnej výhode do žŕdky. Napokon ju Zvolen využil necelú minútu pred druhou prestávkou. Prihrávka Nuutinena mala oči a z kruhu sa presadil McPherson, nekompromisne posielal puk do odkrytej bránky 'medveďov' - 3:2.Na začiatku tretej tretiny domáci 'bryndziari' nedokázali zužitkovať ďalšiu presilovku. Mali aj po nej prevahu, ale nevypracovali si gólovú príležitosť. Chlepčok iba nevýraznou strelou zavŕšil prečíslenie dvoch na jedného. Vyložené šance prišli až paradoxne počas oslabenia, spálili ich až traja zvolenskí útočníci Zuzin, Viedenský a Bondra. Všetci zhodne sami pred Petríkom. Ten napokon kapituloval v 56. minúte, pretože 'rytierom' vyšlo prečíslenie dvoch na jedného s úspešnou koncovkou Bondru – 4:2. Hokejisti spod Poľany v závere hrali v početnej výhode, skúšali to i bez brankára v šiestich proti štyrom a znížili Klímom na 4:3. Na vyrovnávajúci gól však už posledných sekundách nedosiahli a svojho tradičného regionálneho rivala tentoraz nezdolali.