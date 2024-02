Hráči z profiligy sa majú vrátiť na zimnú olympiádu 2026

New York 2. februára (TASR) - Hokejisti zo zámorskej NHL sa vrátia na zimné olympijské hry a predstavia sa v roku 2026 v Taliansku a aj na ZOH 2030. Vedenie profiligy to oznámilo v piatok po dohode s hráčskou asociáciou NHLPA, Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF) a Medzinárodným olympijským výborom (MOV).



Hráči z najlepšej ligy sveta sa naposledy predstavili na zimnej olympiáde v roku 2014 v Soči, kde získali zlato kanadskí reprezentanti po finálovom triumfe nad Švédskom. Slováci v zostave so Zdenom Chárom, Mariánom Hossom, Jaroslavom Halákom či Tomášom Tatarom skončili na predposlednom 11. mieste.



"Vieme, aká dôležitá je medzinárodná súťaž pre našich hráčov," povedal komisár NHL Gary Bettman. "Dokázali sme to. Sú to dva roky práce a intenzívnejšie uplynulých šesť mesiacov," citovala agentúra AP prezidenta IIHF Luca Tardifa. Miláno - s výnimkou ďalších nepredvídaných okolností, ako je pandémia, ktorá spôsobila, že hráči NHL vynechali ZOH 2022 v Pekingu - bude prvá olympijská príležitosť pre generáciu hviezd na čele s Kanaďanmi Connorom McDavidom, Nathanom MacKinnonom a Cale Makarom či Američanmi Austonom Matthewsom, Jackom Eichelom a Adamom Foxom.



"Neskutočne chcem hrať na olympiáde. Dúfal som v to. Myslím si, že každý vie, čo chcem. Všetci po tom túžime, všetci títo chalani, ktorí nemali šancu reprezentovať svoju krajinu proti najlepším," povedal ešte vo štvrtok McDavid.



NHL prerušila svoju sezónu pre olympijský turnaj päťkrát medzi rokmi 1998 až 2014. Účasť jej hráčov na ZOH 2018 však zastavili nezhody o tom, kto bude platiť za poistky hráčov, i časový posun medzi Kórejskou republikou a Severnou Amerikou. O štyri roky neskôr to bola najmä pandémia koronavírusu.



Vedenie NHL a hráčska asociácia NHLPA oznámili aj organizáciu Svetového pohára v roku 2025, na ktorom sa zúčastnia USA, Kanada, Fínsko a Švédsko. Turnaj sa odohrá v štyroch mestách v každej z účastníckych krajín, dokopy sa odohrá sedem zápasov a predbežný termín je 12. až 20. februára 2025. Svetový pohár sa naposledy konal v roku 2016 a "javorové listy" vo finále zdolali Tím Európy.



"Toto je štart novej éry pre medzinárodný hokej. Toto podujatie vnímame ako základný kameň pre väčší Svetový pohár," vyhlásil výkonný riaditeľ NHLPA Marty Walsh.



Bettman doplnil, že medzinárodný turnaj najlepších z najlepších by chceli organizovať každé dva roky. Komisár NHL uviedol, že počas ZOH v rokoch 2026 a 2030 nebudú majitelia klubov platiť "veľké náklady" za cestovanie a poistenie hráčov. Tie budú na IIHF a príslušných organizačných výboroch. Tardif dodal, že prispejú aj národné federácie a olympijské výbory.



Šéf IIHF ďalej informoval, že na budúci týždeň sa uskutoční stretnutie výboru, na ktorom by malo padnúť rozhodnutie o účasti Ruska a Bieloruska na majstrovstvách sveta v roku 2025. Tardif sa nechal počuť, že ZOH 2030 by sa mali konať v jeho rodnej krajine Francúzsku a hokejový turnaj by sa mal hrať v Nice. MOV však ešte neoznámil dejisko hier a malo by sa tak stať neskôr tento rok. Francúzsko však je veľký favorit, informovala AP.



"Vždy bolo mojím snom hrať a cieľom hrať na olympiáde. Vyrastal som v juniorskom národnom tíme, takže by bolo veľmi špeciálne hrať opäť s chalanmi proti najlepším," povedal fínsky útočník Sebastian Aho.