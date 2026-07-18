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Televízia ZDF pripravuje dokument o zosnulej Laure Dahlmeierovej

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Na snímke nemecká biatlonistka Laura Dahlmeierová na trati stíhacích pretekov žien na 10 km na majstrovstvách sveta v biatlone vo švédskom Östersunde 10. marca 2019. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Deväťdesiatminútový dokument má televízia odvysielať počas nadchádzajúcej zimy, presný termín zatiaľ nestanovila.

Autor TASR
Mainz 18. júla (TASR) - Nemecká verejnoprávna televízia ZDF pripravuje dokumentárny film o tragicky zosnulej bývalej biatlonistke Laure Dahlmeierovej. Nakrúcanie v súčasnosti prebieha na viacerých miestach a vo filme vystúpia aj ľudia z jej blízkeho okolia.

Deväťdesiatminútový dokument má televízia odvysielať počas nadchádzajúcej zimy, presný termín zatiaľ nestanovila. Dvojnásobná olympijská víťazka a sedemnásobná majsterka sveta zahynula 28. júla minulého roka pri horolezeckom výstupe na pakistanskom vrchu Laila Peak. Po ukončení kariéry v roku 2019 pracovala pre ZDF ako biatlonová expertka.

Nemecká verejnoprávna televízia po jej smrti oznámila, že za Dahlmeierovú neangažuje na pozíciu spolukomentátorky náhradu, aby „si uctila jej pamiatku“. Informovala agentúra DPA.
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