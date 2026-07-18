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Televízia ZDF pripravuje dokument o zosnulej Laure Dahlmeierovej
Deväťdesiatminútový dokument má televízia odvysielať počas nadchádzajúcej zimy, presný termín zatiaľ nestanovila.
Autor TASR
Mainz 18. júla (TASR) - Nemecká verejnoprávna televízia ZDF pripravuje dokumentárny film o tragicky zosnulej bývalej biatlonistke Laure Dahlmeierovej. Nakrúcanie v súčasnosti prebieha na viacerých miestach a vo filme vystúpia aj ľudia z jej blízkeho okolia.
Deväťdesiatminútový dokument má televízia odvysielať počas nadchádzajúcej zimy, presný termín zatiaľ nestanovila. Dvojnásobná olympijská víťazka a sedemnásobná majsterka sveta zahynula 28. júla minulého roka pri horolezeckom výstupe na pakistanskom vrchu Laila Peak. Po ukončení kariéry v roku 2019 pracovala pre ZDF ako biatlonová expertka.
Nemecká verejnoprávna televízia po jej smrti oznámila, že za Dahlmeierovú neangažuje na pozíciu spolukomentátorky náhradu, aby „si uctila jej pamiatku“. Informovala agentúra DPA.
Deväťdesiatminútový dokument má televízia odvysielať počas nadchádzajúcej zimy, presný termín zatiaľ nestanovila. Dvojnásobná olympijská víťazka a sedemnásobná majsterka sveta zahynula 28. júla minulého roka pri horolezeckom výstupe na pakistanskom vrchu Laila Peak. Po ukončení kariéry v roku 2019 pracovala pre ZDF ako biatlonová expertka.
Nemecká verejnoprávna televízia po jej smrti oznámila, že za Dahlmeierovú neangažuje na pozíciu spolukomentátorky náhradu, aby „si uctila jej pamiatku“. Informovala agentúra DPA.