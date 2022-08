Manchester 4. augusta (TASR) - Brazílsky futbalový obranca Alex Telles odišiel z Manchestru United na hosťovanie do FC Sevilla.



Dvadsaťdeväťročný krajný bek prišiel na Old Trafford v októbri 2020 z Porta, ale neodkázal sa udržať v prvom tíme. Väčšinou kryl chrbát Lukeovi Shawovi a Manchester sa navyše v lete posilnil o Tyrella Malaciu z Feyenoordu.



United počas leta opustili aj Paul Pogba, Edinson Cavani, Jesse Lingard, Nemanja Matič a Juan Mata, všetci ako voľní hráči. Andreas Pereira prestúpil do Fulhamu a Dean Henderson išiel na hosťovanie do Nottinghamu Forest. Informovala agentúra AFP.