Telles prestúpil do saudskoarabského Al-Nassr, zahrá si s Ronaldom

Rijád 23. júla (TASR) - Brazílsky futbalista Alex Telles prestúpil z Manchestru United do Saudskej Arábie. Tridsaťročného obrancu angažoval tamojší Al-Nassr, kde pôsobí jeho bývalý spoluhráč Cristiano Ronaldo.



"Telles dokončil prestup z Manchestru United do Al-Nassr. Obranca sa pripojil k saudskoarabskému tímu po 50 vystúpeniach v prvom tíme Reds. Chceli by sme sa Alexovi poďakovať za jeho prínos pre klub počas uplynulých troch rokov a popriať mu všetko najlepšie do budúcnosti," uvádza sa vo vyhlásení anglického klubu.



V minulej sezóne bol Brazílčan na hosťovaní v španielskej Seville, odohral 38 zápasov vo všetkých súťažiach. S tímom sa tešil zo zisku titulu v Európskej lige.