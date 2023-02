Telo zosnulého futbalistu Atsua repatriovali z Turecka do Ghany

Akkra 20. februára (TASR) - Telo ghanského futbalistu Christiana Atsua, ktorý zahynul pri zemetrasení v Turecku, repatriovali do Ghany. Rakva s telesnými pozostatkami dorazila v nedeľu neskoro večer do hlavného mesta Akkra. Uviedol to ghanský viceprezident Mahamudu Bawumia, ktorý viedol vládnu delegáciu.



Atsuovo telo previezli lietadlom spoločnosti Turkish Airlines a sprevádzali ho členovia rodiny a ghanský veľvyslanec v Turecku. "Táto strata je veľmi bolestivá a pre Ghanu je to smutný deň. Všetci sme sa modlili. Žili sme v nádeji každý deň, ktorý uplynul. Boh však vie najlepšie," povedal Bawumia.



Deň po zemetrasení sa objavili informácie, že Atsua našli v troskách živého, avšak boli nepravdivé. Bawumia prisľúbil, že Atsu bude mať dôstojný pohreb. Ghanská futbalová asociácia nariadila, aby sa v sobotu začal každý profesionálny zápas v západoafrickej krajine minútou ticha na počesť tridsaťjedenročného futbalistu. Zosnulého Atsua si už uctil jeho krajan Mohammed Kudus, ktorý v nedeľu po góle za Ajax Amsterdam do siete Sparty Rotterdam (4:0) ukázal pod dresom biele tričko s nápisom "R.I.P. Atsu".



Atsua našli mŕtveho v troskách luxusnej 12-poschodovej budovy v juhotureckom meste Antakya v sobotu, takmer dva týždne po tom, čo Turecko a Sýriu zasiahlo ničivé zemetrasenie. To si k pondelku vyžiadalo takmer 47.000 životov, uviedla agentúra DPA.