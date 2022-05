Telo zosnulého trénera Ivicu Osima vystavia v Grazi na štadióne

Graz 3. mája (TASR) - Fanúšikovia rakúskeho futbalového klubu Sturm Graz sa môžu rozlúčiť so zosnulým trénerom Ivicom Osimom priamo na štadióne. Rakva s telom bude pod reflektormi vystavená v stredu večer presne na 81 minút.



Najúspešnejší tréner rakúskeho klubu skonal v nedeľu v Grazi nedlho pred 81. narodeninami. So Sturmom vybojoval dva majstrovské tituly. Na majstrovstvách sveta v roku 1990 priviedol juhoslovanskú reprezentáciu do štvrťfinále, v ktorom nestačila v jedenástkovom rozstrele na Argentínu. Ako kouč pôsobil aj v Partizane Belehrad, Panathinaikose Atény, viedol tiež japonskú reprezentáciu.



Mestskí poslanci v Grazi oznámili, že plánujú po Osimovi pomenovať námestie a postaviť mu pamätník. Správu priniesla agentúra APA.