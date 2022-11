TEL:Slovan pripravil Zvolen o domácu sériu, rozhodla až tretia tretina

Zvolen 20. novembra (TASR) - Hokejisti Zvolena sa po deviatich domácich výhrach po sebe museli v nedeľu večer skloniť pred bratislavským Slovanom. Ten dokázal na ľade pod Pustým hradom vyhrať rozdielom troch gólov, hoci po dvoch tretinách svietil na tabuli nerozhodný stav 4:4. "Bryndziari" napokon prehrali 4:7, pretože ich zlomil hlavne piaty zásah v podaní Kytnára, keď pred ním reklamovali faul na Sládka.



"Videli sme zaujímavý zápas na zvraty. Z našej strany nebola prvá tretina absolútne podľa našich predstáv. Rozdiel bol už výrazný, prehrávali sme 0:3, napriek tomu sme to zvrátili a vyrovnali na 4:4. Potom zaúradovalo aj šťastie. Slovan mal v tomto zápase veľmi dobré strely, veľmi dobré rozhodujúce situácie, takže dal tých gólov viac než my. Od druhej tretiny sa však za náš výkon hanbiť nemusíme," zhodnotil duel tréner Zvolena Peter Oremus a stručne sa vyjadril i k prvej domácej prehre v tejto sezóne: "Pri tom počte určitých vecí, ktoré sme urobili, to hostia zužitkovali. Víťazstvo Slovana je asi zaslúžené."



Vyrovnávajúci gól na 4:4 v druhej tretine zariadil zvolenský útočník Patrik Marcinek. Jeho radosť bola opodstatnená, keďže tím prehrával po prvej tretine 0:3. Avšak po zápase už spokojný s konečným rezultátom nemohol byť, keď v mixzóne vravel: "Nemali sme ideálny vstup do zápasu. Hostia nám odskočili, využili naše chyby. V prvej tretine bolo veľa presiloviek, oslabení, bolo to rozkúskované, ale ukázala sa sila tohto tímu, že sme sa dokázali dostať naspäť do zápasu, len sme to bohužiaľ nezvládli lepšie udržať. Tretiu tretinu sme po mojom predchádzajúcom góle na 4:4 začínali prakticky od nuly. Mali sme výhodu, že my sme strelili ten gól, no bohužiaľ, nepodarilo sa nám vyhrať."



Marcinek okomentoval aj práve skončenú deväťzápasovú víťaznú sériu na domácom ľade: "Bola to pekná séria, aj sme to cítili, ľudia začali viac chodiť na štadión. V posledných dvoch domácich stretnutiach prišla ozaj pekná návšteva, veľmi pekná podpora od nich. Nuž bolí nás táto prehra, aj keď proti majstrovi, ale každá jedna bolí rovnako."



Bratislavčania cestovali do Zvolena práve s cieľom túto sériu domáceho HKM zastaviť. "Vedeli sme o tejto štatistike, že doma ešte Zvolen neprehral. S tým sme sem išli, že chceme byť prví. Podarilo sa, takže sme spokojní," netajil kouč Slovana Ján Pardavý, pričom celý duel pod Pustým hradom hodnotil v pozitívnom duchu: "Hokej sa musel všetkým ľuďom páčiť. Stretli sa dva najofenzívnejšie tímy. Prvá tretina bola hektická, plná presiloviek, oslabení. My sme začali zle tromi oslabeniami na začiatku, našťastie sme počas nich dobre fungovali, rovnako i brankár. Dali sme gól, po oslabeniach využili presilovku a následne odskočili na tri góly, čo bolo dôležité z pohľadu vývoja zápasu. Druhú tretinu sme znovu začali dvomi vylúčeniami. Zvolen sa chytil gólom na konci presilovky piatich proti trom a potom sme urobili pár hlúpych chýb a bolo 4:4. Tretiu tretinu sme začali od nuly. Stretli sa podľa mňa dva najsilnejšie tímy v lige a moje mužstvo ukázalo mentálnu i hernú silu. Zvládnuť takto tretiu tretinu po nevydarenej druhej nedokáže každý."