Ten Hag bude novým trénerom Manchestru United

Manchester 21. apríla (TASR) - Futbalistov Manchestru United povedie od ďalšej sezóny tréner Erik ten Hag. Päťdesiatdvaročný Holanďan sa dohodol s vedením anglického klubu na zmluve do júna 2025, s opciou na predĺženie o ďalší rok. Po konci tohto ročníka nahradí na striedačke Ralfa Rangnicka, ktorý by sa mal presunúť na post konzultanta.



Ten Hag po sezóne skončí na pozícii trénera Ajaxu Amsterdam a presunie sa na Old Trafford. Stane sa už piatym trénerom United počas deviatich rokov. Jeho cieľom je prinavrátiť manchesterskému klubu zašlú slávu, ktorú márne hľadá od odchodu Sira Alexa Fergusona v roku 2013. Pod vedením slávneho škótskeho trénera získali "červení diabli" rekordných 20 majstrovských titulov v najvyššej anglickej súťaži.



"Je pre mňa veľkou cťou, že som sa mohol stať trénerom Manchestru United, som nadšený z tejto výzvy. Poznám históriu tohto veľkého klubu a obrovskú vášeň jeho fanúšikov. Som absolútne odhodlaný vybudovať tím, ktorý bude schopný dosiahnuť úspechy, aké si tento klub zaslúži," uviedol nový tréner v stanovisku na klubovom webe.



Podľa britských médií bol ten Hag už dávnejšie ústne dohodnutý s vedením United. Vystrieda Nemca Rangnicka, ktorý sa po predčasnom odchode Oleho-Gunnara Solskjaera dohodol s United na trénerskej spolupráci iba do konca prebiehajúcej sezóny a následne sa plánuje presunúť na post konzultanta. "Počas uplynulých štyroch rokov v Ajaxe Erik dokázal, že je jeden z najúspešnejších trénerov v Európe. Jeho tímy sú známe atraktívnym, ofenzívnym štýlom hry, so špeciálnym zameraním na mladých hráčov. Naše konverzácie s Erikom napokon viedli až k jeho angažovaniu. Nadchla nás jeho dlhodobá vízia s cieľom vrátiť Manchester United na najvyššiu úroveň," uviedol na adresu nového kormidelníka John Murtough, športový riaditeľ United.



Ten Hag trénuje Ajax od decembra 2017, v rokoch 2019 a 2021 ho priviedol k double a v roku 2019 aj do semifinále Ligy majstrov. V tejto sezóne tím z Amsterdamu vypadol v osemfinále LM. Šesť kôl pred koncom vedie domácu Eredivisie so štvorbodovým náskokom pred PSV Eindhoven. Ten Hag trénoval v rokoch 2013-2015 rezervu Bayernu, v holandskej lige viedol okrem Ajaxu aj Go Ahead Eagles a FC Utrecht.



"Bude ťažké opustiť Ajax po všetkých tých neskutočných rokoch. Môžem ubezpečiť našich fanúšikov, že sa budem až do konca tejto sezóny plne sústrediť na našu misiu v Ajaxe a verím, že spoločné úsilie dovedieme do úspešného konca predtým, než sa presuniem do Manchestru United," povedal ten Hag.



United patrí v tabuľke Premier League momentálne šiesta priečka. Na štvrtý Tottenham a piaty Arsenal stráca tri body, konkurenti však odohrali o zápas menej.