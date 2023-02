Ten Hag i Xavi po remíze 2:2 na Camp Nou hromžili na rozhodcov

Brankár Manchesteru United David de Gea (vľavo) inkasuje gól z kopačky Marcosa Alonsa z Barcelony (vpravo) vo futbalovom zápase play off o osemfinále Európskej ligy FC Barcelona - Manchester United v Barcelone 16. februára 2023. Foto: TASR/AP

Barcelona 17. februára (TASR) - Futbalisti Manchestru United ukončili jedenásťzápasovú víťaznú sériu Barcelony. Tréner Erik ten Hag mal však po remíze 2:2 v úvodnom dueli o postup do osemfinále Európskej ligy na Camp Nou ťažké srdce na Maurizia Marianiho. Tvrdil, že taliansky rozhodca mal za stavu 2:1 pre anglický tím vylúčiť francúzskeho obrancu Julesa Koundeho za faul na Marcusa Rashforda.," hromžil ten Hag.Rashford 120 sekúnd po úvodnom presnom zásahu Barcelony po akcii Casemira s Fredom vyrovnal na 1:1 a skóroval v piatom súťažnom zápase za sebou. Po ďalšej akcii kanoniera United si dal Kounde vlastný gól. "," dušoval sa anglický reprezentant, ktorý v tejto sezóne vsietil už 22 gólov.United si pred budúcotýždňovou odvetou na Old Trafford vytvorili dobrú východiskovú pozíciu. "," zdôraznil ten Hag.Aj tréner Barcelony Xavi Hernandez sa po záverečnom hvizde čertil na rozhodcov. "."Koučovi Kataláncov chýbal Ousmana Dembele, ktorého na krídle nahradil Raphinha. Po rohu Brazílčana Marcos Alonso na začiatku druhého polčasu otvoril skóre. Pred druhým gólom United Raphinha neustrážil Rashforda, no svoju chybu napravil v 76. minúte, keď strieľaným centrom vyrovnal na 2:2. v závere zápasu ho Xavi vystriedal, na čo Raphinha reagoval podráždene. "."