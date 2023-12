Ten Hag nepochybuje o svojom mieste v ManUtd po zmenách vo vedení

Manchester 29. decembra (TASR) - Tréner futbalistov Manchestru United Erik ten Hag tvrdí, že nový spolumajiteľ klubu Jim Ratcliffe s ním chce spolupracovať. Uviedol to napriek tomu, že sa s britským miliardárom ešte nerozprával.



Ratcliffeova spoločnosť Ineos odkúpila v nedeľu 25-percentný podiel v United a po schválení dohody zo strany regulačných úradov prevezme zodpovednosť za futbalové operácie anglického klubu. "Červení diabli" prežívajú turbulentnú sezónu, do Vianoc utrpeli trinásť prehier vo všetkých súťažiach, čo je najviac od roku 1930. Ten Hag však o svojom mieste v tíme nepochybuje. "Máme taký nabitý program, že som ešte nemal čas (s majiteľmi) hovoriť, ale ono to príde a teším sa. Oni chcú spolupracovať so mnou a ja chcem s nimi," uviedol 53-ročný kouč.



Ratfcliffeov spolupracovník a nový športový riaditeľ klubu Dave Brailsford sledoval utorňajší ligový duel proti Aston Ville (3:2) priamo z tribúny. Väčšinový podiel v Manchestri má naďalej americká rodina Glazerovcov, no Ineos si vydobyl práva na futbalové operácie. To zahŕňa vymenovávanie a odvolávanie športového riaditeľa, trénera tímu, rozhodovanie o nákupoch i predajoch hráčov a podobne. "Vždy chceme vyhrať a nezáleží na tom, kto je vo vedení klubu. Sme v týchto funkciách na to, aby sme víťazili. V tejto oblasti potrebujeme víťaznú kultúru bez ohľadu na to, kto je vo vedení a bez ohľadu na to, kto je vlastník. Samozrejme, majitelia vás však vedia inšpirovať," dodal ten Hag podľa agentúry AFP.