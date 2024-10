Ten Hag po neúspešnej šnúre ManUtd nepanikári: Zažívam to často

Porto 4. októbra (TASR) - Futbalisti Machestru United zažívajú pod vedením Erika ten Haga ďalší neúspešný vstup do novej sezóny. "Červení diabli" sú po zakopnutiach v anglickej Premier League nepresvedčiví aj v Európskej lige, kde patrili medzi hlavných favoritov. Po domácom zaváhaní s Twente Enschede (1:1) remizovali aj na pôde Porta (3:3) a v tabuľke im patrí 21. priečka.



Manchester v nedeľu utrpel tretiu ligovú prehru, keď na Old Trafforde podľahol Tottenhamu jasne 0:3. Chuť si nenapravil ani vo štvrtkovom dueli EL, nezvíťazil už v štyroch zápasoch v sérii a ten Hag je opäť pod tlakom. "Nič nie je ľahké, ale nie je to nič, z čoho by som mal panikáriť, pretože to so svojimi tímami počas sezón zažívam dosť často," konštatoval Holanďan. Od jeho príchodu na lavičku nemali United ani jeden ideálny štart novej sezóny, pred dvoma rokmi prehrali tri zo siedmich zápasov, vlani tri z piatich. V tomto ročníku vyhrali len tri duely vo všetkých súťažiach.



V súboji s Portom to chvíľu vyzeralo na ich víťazstvo, do 27. minúty viedli o dva góly zásluhou Marcusa Rashforda a Rasmusa Höjlunda. Portugalské mužstvo však do polčasu vyrovnalo a v 50. minúte zvýšil na 3:2 španielsky mladík Samu Omorodion. Bod zachránil až v nadstavenom čase druhého polčasu striedajúci Harry Maguire. "Do zápasu sme vstúpili veľmi dobre, dali sme dva dobré góly, ale potom sme stratili kontrolu. Dovolili sme vyrovnanie a obrat, a to pre našu nekonzistentnosť. Napriek tomu sme potom ukázali odolnosť a dostali sme za to odmenu. Zápas s dobrým útočným futbalom bol ideálnou šou pre verejnosť, ktorá ho sledovala naživo a v televízii, ale nie až tak pre trénerov," uviedol ten Hag.



O budúcnosť svojho tímu sa nebojí. "Dostaneme sa tam. Neposudzujte nás v tejto chvíli, ale na konci sezóny. Sme v procese a budeme sa zlepšovať. Musíme tento tím rozvíjať a napredovať. Budeme na tom naďalej pracovať a budeme bojovať. Máme dobrú mentalitu, ale niektoré veci v obrane musíme zlepšiť," citovala holandského kouča agentúra DPA.



Manchester dohrával bez svojho kapitána Bruna Fernandesa, ktorý ktorý dostal červenú kartu v druhom zápase za sebou. Obranca Maguire sa po stretnutí tešil aspoň zo zisku bodu: "Bolo fantastické prísť, na konci skórovať a zachrániť bod pre môj tím. Chceli sme tri body, to je pravda, ale v niektorých aspektoch sme zlyhali a nechali sme Porto rásť. Nezvládli sme zvíťaziť, ale skúsime to v ďalšom zápase."



Porto v súťaži získalo svoj prvý bod, na úvod prehralo na pôde nórskeho Bodö/Glimt 2:3. "Dokázali sme to najťažšie, otočili sme zápas v ťažkej situácii a proti silnému súperovi. Mohli sme ísť aj na 4:2, ale potom sme inkasovali zo štandardky. Taký je futbal. Dnes sa šťastie priklonilo na ich stranu, ale nabudúce môže byť na našej," povedal tréner tímu Vitor Bruno. "Som sklamaný, že sme inkasovali prakticky v poslednej hre zápasu. Pre tím to bolo hrozné, najmä po tom všetkom, čo sme počas duelu urobili správne. Teraz však musíme myslieť na ďalší zápas, nemôžeme sa na to upierať príliš dlho," uzavrel dvojgólový Samu.