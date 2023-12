Ten Hag po obrate Manchestru United: Povedal som im, aby verili

Hlavný tréner Manchestru United Erik ten Hag počas futbalového zápasu anglickej Premier League medzi Manchestrom United a Aston Villou na štadióne Old Trafford v anglickom Manchestri v utorok 26. decembra 2023. Foto: TASR/AP

Manchester 27. decembra (TASR) - Futbalisti Manchestru United zvíťazili v utorňajšom zápase anglickej Premier League nad Aston Villou 3:2 a udržali 45-ročný klubový rekord. V deň britského vianočného sviatku Boxing Day na Old Trafforde neprehrali od roku 1978. Spomedzi anglických tímov majú na konte najväčší počet víťazstiev z 26. decembra (53)."Červení diabli" prežívajú turbulentnú sezónu. Do Vianoc utrpeli trinásť prehier vo všetkých súťažiach, čo je najviac od roku 1930. V predošlých troch ligových zápasoch zaznamenali dve prehry a jednu remízu, pričom inkasovali päť gólov a nevsietili žiadny. Nepriaznivo začali aj duel s Aston Villou, po prvom polčase prehrávali 0:2. V 21. minúte sa presadil John McGinn a o päť minút na to zvýšil Leander Dendoncker.Fanúšikovia United reagovali na nepriaznivý stav bučaním a pokrikmi ako napríklad "Old Trafford padá". Na adresu trénera Erika ten Haga skandovali slová "ráno ťa vyhodia". Prvý zápas manchesterského klubu, odkedy v ňom 25-percentný podiel odkúpil britský miliardár Jim Ratcliffe, z tribúny sledoval aj jeho spolupracovník a nový športový riaditeľ tímu Dave Brailsford.Domáce fiasko sa však v druhom polčase zmenilo na rozprávkový obrat. Dvoma gólmi sa o vyrovnanie postaral 19-ročný Alejandro Garnacho. Argentínsky mladík mohol zaznamenať hetrik, no jeho zásah zo 48. minúty neplatil pre ofsajd. O triumfe domácich rozhodol v 82. minúte hrotový útočník Rasmus Höjlund, ktorý zaknihoval svoj prvý ligový gól od letného príchodu z Atalanty. Čakal naň 1027 minút.skonštatoval 20-ročný Dán.Ten Hag po zápase uviedol, že počas polčasovej prestávky nestrácal nádej:" United sa vďaka zisku troch bodov posunuli na šieste miesto pred West Ham, ktorý odohral o duel menej. "Myslím si, že naši fanúšikovia si to zaslúžili. Vždy za nami stoja a mali sme dosť nezdarov. Som naozaj spokojný s výkonom hráčov. Ktorý tím sa dokáže vysporiadať s takým množstvom neúspechov, ako sme mali my?," citovala Holanďana agentúra AP.Strata bodov pripravila Aston Villu o šancu posunúť sa na druhú priečku za vedúci Liverpool. Zverenci trénera Unaia Emeryho sú tretí, ak Arsenal zvíťazí nad West Hamom, na lídra budú strácať štyri body. Birminghamský klub predvádza v prebiehajúcom ročníku skvelé výkony, v utorok utrpel prvú prehru po jedenástich stretnutiach.zhodnotil Emery.