Ten Hag po prehre Manchestru United: Všetko zmenila prísna červená

Bratislava 9. novembra (TASR) - Futbalisti Manchestru United si výrazne skomplikovali šance na postup do osemfinále Ligy majstrov. V infarktovom zápase A-skupiny prehrali na pôde FC Kodaň v zostave so slovenským obrancom Denisom Vavrom 3:4. Podľa trénera Erika ten Haga bolo zásadným momentom vylúčenie Marcusa Rashofrda za stavu 2:0 pre hostí.



"Prísna červená karta všetko zmenila. Dovtedy sme hrali veľmi dobre, možno najlepšie v doterajšom priebehu sezóny. Marcus išiel za loptou a nemal v úmysle faulovať. Rozhodcovi trvalo veľmi dlho, kým ho vylúčil. Potom sme do konca prvého polčasu inkasovali dva góly, ktoré podľa mňa nemali platiť. Pri prvom bol ofsajd a druhý padol s diskutabilného pokutového kopu. Zlé rozhodnutia patria k futbalu, no nemalo by sa stávať, že v jednom zápase padnú až tri takéto sporné verdikty," uviedol rozhorčený ten Hag pre akreditované médiá.



Bruno Fernandes z pokutového kopu v druhom polčase opäť zabezpečil "červeným diablom" vedenie, no hráči Kodane vďaka presným zásahom Lukasa Leragera a striedajúceho Roonyho Bardghjiho v záverečnej desaťminútovke otočili skóre. United sú v tabuľke poslední o bod za Kodaňou a Galatasarayom Istanbul. Ak si chcú udržať šance na postup, v ďalšom kole musia bodovať na tureckej pôde. "Naše mužstvo je odolné, nezlomí ho veľká maródka ani rozhodnutia arbitrov v náš neprospech. Budeme bojovať a som presvedčený, že raz sa to zlomí a preklopí na našu stranu," zdôraznil holandský kouč.



Tréner dánskeho šampióna Jacob Neestrup bol po zisku cenného skalpu rád, že šťastena sa tentokrát priklonila na stranu jeho tímu. "V prvých troch zápasoch nám nebola naklonená. Teraz sme začali rozpačito a až do vylúčenia Rashforda sme hrali druhé husle. Bol to náš suverénne najhorší výkon v tejto sezóne Ligy majstrov. Potom sa však momentum zmenilo, v nadstavenom čase sa nám podarilo vyrovnať na 2:2 a v závere druhého polčasu sme strhli víťazstvo na našu stranu. Možno náš triumf nie je spravodlivý, no ak sa celkovo pozriem na tohtosezónne účinkovanie v prestížnej súťaži, myslím si, že Kodaň je zaslúžene na priebežnom druhom mieste."



Bayern Mníchov bodoval naplno aj doma proti Galatasarayu a po víťazstve 2:1 si už v predstihu zabezpečil postup do osemfinále. Bavori sa dlho nevedeli presadiť, parádnu fazónu však potvrdil Harry Kane. Kapitán anglickej reprezentácie sa v 80. minúte presadil najprv hlavou a o päť minút neskôr pridal aj druhý gól. Hostia v nadstavenom čase už len znížili vďaka Cedricovi Bakambuovi.



"Harry je fenomenálny a sme hrdí, že je súčasťou Bayernu. V každom zápase ukazuje, prečo patrí medzi najlepších na svete, dá sa na neho vždy spoľahnúť," pochválil kanoniera brankár Bayernu Manuel Neuer. Kane po letnom príchode z Tottenhamu Hotspur vsietil v 15 zápasoch vo všetkých súťažiach už 19 gólov. "Užívam si to plnými dúškami. Teší ma, že mi to tak sype. Bayern ma angažoval, aby som strieľal góly a čím viac ich bude, tým budem spokojnejší, lebo túto činnosť milujem."