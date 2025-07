Ten Hag po prvom tréningu v Leverkusene:

Leverkusen 7. júla (TASR) - Holandský futbalový tréner Erik Ten Hag má za sebou prvý tréning v pozícii kormidelníka Bayeru Leverkusen. Po jeho skončení vyjadril presvedčenie, že jeho tím sa bude opäť pohybovať na vrchných priečkach Bundesligy. Na lavičke nemeckého majstra z roku 2024 nahradil Xabiho Alonsa, ktorý zamieril do Realu Madrid. Prvý tréning pod vedením Ten Haga absolvovali dve desiatky hráčov a sledovala ho približne stovka fanúšikov.



Voľno mali hráči, ktorí nedávno absolvovali reprezentačné akcie. „Na tento štart sme sa intenzívne pripravovali v uplynulých týždňoch. Naozaj sa teším, že konečne budem na tréningovom ihrisku a budem pracovať s chalanmi," povedal Ten Hag, ktorý si uvedomuje, že nebude jednoduché nahradiť Xabiho Alonsa. „To, čo klub dosiahol v uplynulých rokoch, je vynikajúce, ale to je už minulosť. Teraz sa pozeráme dopredu. Som si istý, že budeme naďalej na vrchole a vybudujeme nový, veľmi sľubný tím,“ poznamenal Ten Hag, ktorý už nemá k dispozícii tvorcu hry Floriana Wirtza, ktorý odišiel do Liverpoolu. Oobranca Jonathan Tah zamieril do Bayernu Mníchov. Príprava Leverkusenu bude počas augusta pokračovať letným kempom v Brazílii.