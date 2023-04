Ten Hag po vypadnutí United kritizoval hráčov: Chýbala vášeň a túžba

Sevilla 21. apríla (TASR) - Futbalisti Manchestru United sa rozlúčili s pohárovou Európou. Pred bránami semifinále Európskej ligy (EL) ich zastavili hráči Sevily, ktorí po remíze 2:2 na Old Trafforde vyhrali vo štvrtok večer doma 3:0. V boji o postup do finále sa španielsky tím stretne s Juventusom Turín, ktorý vyradil Sporting Lisabon.



Manchester United nastúpil v Seville v základe bez Marcusa Rashforda i vykartovaného Bruna Fernandesa. Ešte viac však chýbali hosťom zranení obrancovia Lisandro Martinez a Raphael Varane. Domáci sa dostali do vedenia v 8. minúte, keď kapitán Harry Maguire sa pri rozohrávke dopustil obrovskej chyby, ktorú potrestal marocký útočník Youssef En-Nesyri. Na začiatku druhého polčasu zvýšil Loic Bade a En-Nesyri po zaváhaní brankára Davida De Geu strelil aj svoj druhý gól a upravil na konečných 3:0.



"Neboli sme dostatočne dobrí a urobili sme zlé rozhodnutia. Nie je to o futbalových schopnostiach, ale o charaktere. Súper mal väčšiu vášeň, túžbu a ochotu. To sa nám nemôže stávať a myslím si, že to je neprijateľné. Musíme sa zlepšiť," zhodnotil Ten Hag výkon hostí podľa AFP. S ním súhlasil aj stredopoliar Christian Eriksen: "Vôbec sme sa nevedeli dostať do zápasu a ponúkli sme im veľa príležitostí. Mali sme problémy v rozohrávke a urobili sme viac chýb ako zvyčajne."



Andalúzania, ktorým patrí v tabuľke španielskej La ligy až 13. miesto, boli po triumfe spokojní. "Som veľmi šťastný, že som strelil dva góly a potešili sme fanúšikov. Takú atmosféru som ešte v živote nevidel. Chcem sa poďakovať spoluhráčom aj realizačnému tímu. Ak zopakujeme tento výkon, dotiahneme to ďaleko," povedal En-Nesyri.



Tréner Jose Luis Mendilibar vyzdvihol výkon tímu, aj keď prvý zápas nebol podľa jeho predstáv: "Dostali sme sa z nepríjemnej situácie. V Manchestri sme síce remizovali 2:2, ale nepredviedli sme dobrú hru. Ľudia verili, že to v odvete dokážeme a podarilo sa nám to. Od hráčov budem vždy žiadať, aby si verili."



Rekordní šesťnásobní víťazi EL sa v boji o budapeštianske finále stretnú s Juventusom. Kouč Massimiliano Allegri sa po remíze 1:1 na ihrisku Sportingu a postupe vyjadril aj k semifinálovemu súperovi: "Ak mám byť úprimný, očakával som Sevillu. Niekoľkrát vyhrali Európsku ligu, takže majú v tomto výhodu. Mal som pocit, že ich výkon sa v uplynulých zápasoch zlepšil." Klub dostal ešte pred štvrtkovým duelom dobrú správu, že najvyšší taliansky športový súd mu zrušil trest v podobe odrátania 15 bodov, ktorý dostal pre podozrenie z finančných machinácií. "Stará dáma" sa tak dostala v tabuľke Serie A na tretie miesto, keď má na konte 59 bodov. V tabuľke preskočil AS Rím, oba milánske kluby Inter a AC i Atalantu Bergamo. Odvolací súd nariadil opätovné prešetrenie celého prípadu.



Darilo sa aj druhému talianskemu zástupcovi v súťaži. AS Rím triumfoval nad Feyenoordom Rotterdam v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom 4:1 po predĺžení, v úvodnom zápase prehral 0:1. Holandský klub síce v 60. minúte stratil jednogólový náskok z prvého duelu, no o dvadsať minúť neskôr vyrovnal po hlavičke Igora Paixaa. Domáci sa však nevzdali a Paulo Dybala poslal stretnutie do predĺženia, v ktorom pridali ďalšie góly domácich Stephan El Shaarawy a Pellegrini. "Chlapci zvládli zápas proti vynikajúcemu tímu dobre, ale my sme boli lepším mužstvom. Som si istý, že fanúšikovia by odišli šťastní aj keby sme prehrali," zhodnotil zápas tréner domácich Jose Mourinho. Toho doplnil útočník Paulo Dybala: "Po góle Feyenoordu som sa bál, no nakoniec sme to zvládli. Tréner nám povedal o čo hráme a všetci sme chceli vyhrať. Tento tím vie, čo znamená vyhrať európsku súťaž. Dúfame, že budeme takto pokračovať."



AS Rím sa v semifinále stretne s Bayerom Leverkusen, ktorý uspel v Bruseli proti Royale Union Saint-Gilloise presvedčivo 4:1. Úvodné zápasy sú na programe 11. mája, odvety o týždeň neskôr.