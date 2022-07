Ten Hag prichádza s prísnym režimom, obmedzil mobily aj alkohol

Manchester 21. júla (TASR) - Holandský futbalový tréner Erik ten Hag nastolil v šatni Manchestru United prísny režim. Medzi nové pravidlá patrí podľa britských médií napríklad zákaz konzumácie alkoholu v týždňoch, keď je na programe zápas. To znamená takmer celú sezónu.



Pre zverencov Ten Haga budú tabu aj súkromní kuchári. Klub investuje do vlastnej kuchyne a kormidelník odporučil hráčom, aby využívali jej služby. Za meškanie na tréningy či iné tímové stretnutia im dokonca hrozia finančné pokuty, pričom počas spoločného stolovania nesmú používať mobilné telefóny. Cieľ 52-ročného kouča je priviesť Manchester United späť do boja o titul v Premier League a o účasť v Lige majstrov.