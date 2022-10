Ten Hag sa bude zaoberať predčasným odchodom Ronalda v zápase so Spurs

Manchester 20. októbra (TASR) - Tréner futbalistov Manchestru United Erik ten Hag sa bude zaoberať správaním Cristiana Ronalda v stredajšom víťaznom zápase s Tottenhamom (2:0). Portugalský útočník, ktorý do stretnutia nezasiahol, zamieril do šatne svojvoľne ešte pred záverečným hvizdom.



"Videl som ho odchádzať, no nerozprávali sme sa. Budem to riešiť zajtra," uviedol ten Hag podľa DPA po triumfe, vďaka ktorému sa jeho tím posunul na piate miesto tabuľky anglickej Premier League. Ronaldo nie je v tejto sezóne pravidelnou súčasťou základnej zostavy United a v stredu nenastúpil vôbec, čo sa mu stalo druhýkrát v ročníku. V dvanástich stretnutiach vo všetkých súťažiach strelil dva góly. Proti "Spurs" bol na hrote Marcus Rashford.



"Proti Tottenhamu je potrebný vysoký pressing. Musíme vyvinúť protitlak, z toho môžeme mať šance a na to potrebujeme hráčov, ktorí vedia napádať. Čo sa týka ofenzívy, treba tam dynamiku a to všetko dokáže priniesť Marcus," povedal Ten Hag k stredajšej zostave.



Tridsaťsedemročný Ronaldo sa v lete snažil z United odísť, no "červení diabli", s ktorými má zmluvu do 30. júna 2023, ho odmietli pustiť skôr. Už počas predsezónnej prípravy opustil v polčase duel s Rayom Vallecano (1:1).