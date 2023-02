Ten Hag sa stretol s Fergusonom: Cítiť z neho oddanosť

Manchester 22. februára (TASR) - Tréner futbalistov Manchestru United Erik ten Hag absolvoval inšpiratívne stretnutie so Sirom Alexom Fergusonom. Dlhoročný kouč anglického klubu podľa ten Haga prezentoval svoju pretrvávajúcu oddanosť k United a naďalej má záujem, aby sa tímu darilo.



K stretnutiu došlo pred štvrtkovým odvetným súbojom play off o osemfinále Európskej ligy, v ktorom Manchester United privíta doma FC Barcelona (prvý zápas 2:2). Ten Hag uviedol, že jeho tím potrebuje podať najlepší výkon v sezóne, aby postúpil. Náročný týždeň zavŕši vo finále Ligového pohára vo Wembley proti Newcastlu so slovenským brankárom Martinom Dúbravkom. V tomto stretnutí sa pokúsi ukončiť šesťročné čakanie na zisk trofeje. Podporu mu vyjadril aj Ferguson.



"Vždy sa rád rozprávam s ľuďmi, ktorí majú veľa vedomostí a skúseností. Alex sa o ne chce podeliť, chce pomôcť a podporiť klub. Máte pocit, že Manchester United je jeho klub. Cíti sa mu byť oddaný a chce, aby sa nám darilo," uviedol ten Hag podľa agentúry AFP .