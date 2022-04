Ten Hag sa ústne dohodol s Manchestrom United, tvrdia médiá

Manchester 12. apríla (TASR) - Tréner Erik ten Hag sa podľa britských médií ústne dohodol na podmienkach zmluvy s vedením anglického futbalového klubu Manchester United. Kontrakt bude platiť od sezóny 2022/2023.



Súčasný kouč Ajaxu Amsterdam nahradí na striedačke Ralfa Rangnicka, ktorý sa po predčasnom odchode Oleho-Gunnara Solskjaera dohodol s United na spolupráci iba do konca prebiehajúcej sezóny. Rangnick by sa mal v klube presunúť na post konzultanta.



Päťdesiatdvaročný Holanďan vedie Ajax od decembra 2017, v rokoch 2019 a 2021 ho priviedol k double a v roku 2019 aj do semifinále Ligy majstrov. V tejto sezóne tím z Amsterdamu vypadol v osemfinále LM. Ten Hag trénoval v rokoch 2013-2015 rezervu Bayernu, v holandskej lige viedol okrem Ajaxu aj Go Ahead Eagles a FC Utrecht. O jeho príchode na Old Trafford špekulovali ostrovné médiá už niekoľko týždňov. Aj keď sa obe strany už v princípe dohodli na podmienkach, podľa agentúry AP ešte nový tréner zmluvu s United nepodpísal.



United patrí v tabuľke Premier League momentálne siedma priečka. Na štvrtú pozíciu Tottenhamu zaručujúcu miestenku v Lige majstrov 2022/2023 stráca po víkendovej prehre na ihrisku Evertonu (0:1) už šesť bodov.