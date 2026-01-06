Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ten Hag sa vráti do Twente Enschede v pozícii technického riaditeľa

Na snímke kouč Erik ten Hag. Foto: TASR/AP

Ten Hag sa dohodol na kontrakte do roku 2028.

Autor TASR
Amsterdam 6. januára (TASR) - Holandský futbalový tréner Erik ten Hag sa po neúspešných anabázach v Manchestri United a Bayeri Leverkusen vráti do Twente Enschede. V klube Eredivisie bude pôsobiť v pozícii technického riaditeľa, informovala o tom agentúra DPA.

Ten Hag sa dohodol na kontrakte do roku 2028. „Mám skúsenosti s prácou s mladými talentmi a chcem posilniť technické zázemie klubu. Budem úzko spolupracovať s jeho predstavenstvom, trénermi i realizačným tímom s cieľom dostať z Twente maximálny potenciál," uviedol pred nástupom do novej funkcie.
