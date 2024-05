Ten Hag si je istý, že aj v ďalšej sezóne povedie Manchester United

Manchester 25. mája (TASR) - Holandský tréner Erik ten Hag nepochybuje o tom, že futbalistov Manchestru United povedie aj v budúcej sezóne. Uviedol to pred sobotňajším finále Pohára FA proti mestskému rivalovi Manchestru City.



"Červení diabli" majú za sebou najhoršiu sezónu za uplynulých 34 rokov. Mužstvo trápila početná maródka a v Premier League sa umiestnilo na historicky najnižšej ôsmej priečke. Britské médiá v piatok informovali, že ten Hag na lavičke United skončí aj v prípade zisku Pohára FA, Holanďan však tieto správy poprel. Údajne sa stretol so spolumajiteľom klubu Jimom Ratcliffom a o svojej budúcnosti nepotrebuje žiadne uistenia. "Nie je to potrebné, sústredíme sa aj na ďalšiu sezónu," citovala ten Haga agentúra AP.