Ten Hag skončil na lavičke Leverkusenu už po troch zápasoch
Holanďan prišiel k účastníkovi Bundesligy na konci mája, pôvodne podpísal kontrakt do roku 2027.
Autor TASR,aktualizované
Mníchov 1. septembra (TASR) - Vedenie nemeckého futbalového klubu Bayer 04 Leverkusen sa rozhodlo už po troch súťažných zápasoch odvolať z pozície hlavného trénera Erika ten Haga. Holanďan prišiel k účastníkovi Bundesligy na konci mája, pôvodne podpísal kontrakt do roku 2027.
Leverkusen sa rozhodol zareagovať na neuspokojivý vstup do sezóny, v lige zaznamenal prehru s Hoffenheimom (1:2) a remízu s Werderom Brémy (3:3). K rozhodnutiu o odvolaní ten Haga prišlo na základe odporúčania vedenia klubu. Nemecký Bild navyše informoval, že okrem neuspokojivých výsledkov prichádzalo aj k interným konfliktom. „Toto rozhodnutie nebolo pre nás ľahké. Nikto si tento krok neprial. Posledné týždne však ukázali, že s týmto zložením nie je možné úspešne vybudovať nový a úspešný tím. Veríme v kvalitu nášho tímu a teraz urobíme všetko pre to, aby sme v novej konštelácii urobili ďalšie kroky v rozvoji,“ vyjadril sa pre oficiálnu klubovú webstránku športový riaditeľ Simon Rolfes.
Tréningový proces budú mať na starosti doterajší asistenti trénera. „Rozlúčka v tejto rannej fáze sezóny je bolestivá, ale z nášho pohľadu bola nevyhnutná. Našim cieľom je naďalej dosiahnuť na stanovené ciele v tejto sezóne a na to sú potrebné čo najlepšie podmienky na všetkých úrovniach. Teraz ide o to, aby sme tieto podmienky opäť plne využili a zužitkovali,“ dodal predseda predstavenstva Fernando Carro.
Päťdesiatpäťročný holandský kormidelník, ktorý pred príchodom naposledy viedol Manchester United, prišiel do Leverkusenu nahradiť Xabiho Alonsa. Bývalý španielsky reprezentant trénoval Bayer od roku 2022, vlani s ním získal premiérový bundesligový titul aj nemecký pohár, tento rok skončil v lige druhý a cez leto prebral taktovku nad Realom Madrid. Ten Hag nedokázal nadviazať na úspechy z predchádzajúcich pôsobení v rezerve Bayernu Mníchov či Ajaxe Amsterdam. Navyše v lete prišiel o mnohých kľúčových hráčov, na lukratívnejšie klubové adresy odišli Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Jonathan Tah alebo Granit Xhaka.
