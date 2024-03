Ten Hag verí, že triumf nad Liverpoolom v FA Cupe bude bod zlomu

Manchester 18. marca (TASR) - Futbalistom Liverpoolu sa v nedeľu rozplynula možnosť získať anglické treble. Vo štvrťfinále Pohára FA podľahli na Old Trafforde Manchestru United 3:4 po predĺžení, keď v riadnom čase sa duel skončil nerozhodne 2:2. Tréner tímu z Manchestru Erik ten Hag verí, že úspech by mohol "nakopnúť" jeho mužstvo k lepším výsledkom.



Súboj regionálnych rivalov priniesol strhujúci futbal. Hráči United neprežívajú ideálnu sezónu, v Premier League im patrí 6. priečka, no od začiatku roku prehrali iba dvakrát. Nárast formy potvrdili aj v úvode duelu, do ktorého vstúpili aktívne a v 10. minúte otvorili skóre zásluhou Scotta McTominaya. "Toto by mohol byť ten správny moment. Tím má sebadôveru a energiu robiť úžasné veci. Ak dokážete zdolať Liverpool, dokážete čokoľvek. Prvých 35 minút stretnutia ukázalo, že budúcnosť tohto tímu je žiarivá. Je tam veľký potenciál, musíme však nadobudnúť konzistentnosť," vyjadril spokojnosť kouč United Erik ten Hag podľa AFP.



Druhý tím anglickej najvyššej súťaže Liverpool ukázal svoju kvalitu a prebral taktovku duelu. Presnými zásahmi Alexisa Mac Allistera a Mohameda Salaha získal vedenie už do prestávky a po zmene strán držal loptu častejšie na kopačkách. No v 88. minúte sa dokázal po rýchlom prechode do útoku dostať do šance striedajúci Anthony a aj v obkľúčení obrancov z otočky zamieril presne k žrdi. Pre Brazílčana to bol prvý gól v drese tímu z Old Traffordu po viac ako roku. "Všetci videli, že bojoval. Chcel tímu pomôcť," vyzdvihol zverenca holandský kouč, ktorý čelil kritike aj za to, že na Anthonyho minul 86 miliónov libier.



Liverpool bol bližšie k triumfu aj v predĺžení, keď sa v 105. minúte presadil Harvey Elliott. Tréner "The Reds" Jürgen Klopp však priznal, že v tom čase už mohla na jeho zverencov doľahnúť únava z nabitého programu. Liverpoolčania uplynulý štvrtok postúpili do štvrťfinále Európskej ligy cez Spartu Praha, predtým sa dostali až do finále Ligového pohára, v ktorom zdolali FC Chelsea. "Viedli sme 2:1 úplne zaslúžene, druhý polčas bol z našej strany mimoriadny. Nedokázali sme však duel dotiahnuť do konca. Ak necháte na Old Trafforde otvorené dvere, domáci si šance dokážu vytvoriť. Už v závere riadnej hracej doby mohol dať víťazný gól Marcus Rashford. Potom to pre nás začalo byť ťažké, veľmi ťažké. Po veľmi dlhej dobe som videl moje mužstvo trápiť sa. Odohrali sme toho nedávno veľa," pripomenul nemecký kouč podľa oficiálnej stránky klubu.



Rashford napokon rozvlnil sieť v 112. minúte, keď vyrovnal na 3:3 a víťazný presný zásah dal po rýchlom protiútoku Amad Diallo. Dvadsaťjedenročný útočník z Pobrežia Slonoviny zaznamenal iba svoj druhý gól v drese United a prvý po troch rokoch. "Gratulujem United, bojovali poriadne tvrdo. Nie som samozrejme spokojný s výsledkom, ale zaznamenal som veľa dobrých vecí. Každý dnes mohol vidieť, že obe mužstvá rozumejú dôležitosti tejto súťaže. Bol to futbal zo všetkým, čo k nemu patrí," zhodnotil duel Klopp.



FA bude vyšetrovať pokriky fanúšikov ManUtd počas duelu s Liverpoolom





Anglická futbalová asociácia (FA) odsúdila posmešné pokriky fanúšikov Manchestru United počas nedeľného štvrťfinálového duelu Pohára FA proti FC Liverpool, v ktorom "červení diabli" triumfovali 4:3 po predĺžení.



Domáci priaznivci skandovali pokriky ako "vrahovia" a "vždy obete", ktorými narážali na tragédiu spred 34 rokov, keď na štadióne Hillsborough v Sheffielde zomrelo 97 fanúšikov Liverpoolu. FA mieni incident vyšetrovať spoločne s políciou. "Dôrazne odsudzujeme akékoľvek hanlivé, urážlivé a diskriminačné skandovanie na futbalových štadiónoch a sme odhodlaní s takýmto správaním skoncovať. Je to absolútne neprijateľné a môže to mať trvalý a škodlivý vplyv na ľudí a športovú komunitu. Musí to prestať," citovala z vyhlásenia asociácie agentúra DPA.



Tragédia v Hillsborough sa udiala 15. apríla 1989 počas semifinále FA Cupu medzi Liverpoolom a Nottinghamom Forest. Polícia vtedy vpustila na už preplnenú tribúnu fanúšikov Liverpoolu niekoľko tisíc ďalších priaznivcov. Vypukla obrovská tlačenica, v ktorej ušliapali 96 ľudí a viac ako 700 bolo zranených. Nešťastie potom viedlo k prijatiu rozsiahlych bezpečnostných opatrení na futbalových štadiónoch v celej Veľkej Británii. Andre Dewine neskôr v júli 2021 zomrel na následky tragédie a bol jej 97. obeťou.