Alcaraz zdolal na Turnaji majstrov Rubľova a udržal si šancu na postup

Turnaj majstrov - skupina Johna Newcomba:



Carlos Alcaraz (Šp.) - Andrej Rubľov (Rus.) 6:3, 7:6 (8)



Turín 13. novembra (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz zvíťazil vo svojom druhom vystúpení na turnaji majstrov v Turíne a udržal si šancu na postup do semifinále. Tretí hráč sveta zdolal v stredajšom zápase skupiny Johna Newcomba Rusa Andreja Rubľova v dvoch setoch 6:3 a 7:6 (8). Vo večernom stretnutí proti sebe nastúpia Nór Casper Ruud a Nemec Alexander Zverev.Prvý set bol v úvode vyrovnaný, Rubľov v piatom geme odvrátil dva brejkbaly súpera, no v siedmom sa mu to už nepodarilo a Alcaraz išiel do vedenia 4:3, ktoré potvrdil v deviatej hre ďalším brejkom a set vyhral 6:3. V druhom si obaja hráči držali svoje podanie až do tajbrejku, pričom Rubľov predviedol pri svojom servise štyri čisté hry po sebe. V tajbrejku ako prvý stratil podanie ruský tenista, no potom vyrovnal na 5:5 a za stavu 6:7 odvrátil mečbal. Alcaraz sa však čoskoro dostal k druhému a nakoniec vyhral 10:8. Rubľov je po dvoch dvojsetových prehrách bez bodu.