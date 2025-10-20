< sekcia Šport
Alcaraz zostáva jednotkou rebríčka ATP, Klein na 124. pozícii
Do druhej svetovej stovky sa po dlhšom čase vrátil Alex Molčan. Aktuálne figuruje na 199. mieste.
Autor TASR
Londýn 20. októbra (TASR) - Lídrom svetového rebríčka ATP zostáva aj naďalej španielsky tenista Carlos Alcaraz. V najlepšej desiatke nenastali takmer žiadne zmeny, na desiatu pozíciu iba poskočil Dán Holger Rune.
Slovenskou jednotkou je naďalej Lukáš Klein, v najnovšom vydaní si polepšil o dve miesta a je na 124. priečke. Do druhej svetovej stovky sa po dlhšom čase vrátil Alex Molčan. Aktuálne figuruje na 199. mieste.
rebríček ATP k 20. októbru:
1. (1.) Carlos Alcaraz (Šp.) 11.340 b, 2. (2.) Jannik Sinner (Tal.) 10.000, 3. (3.) Alexander Zverev (Nem.) 5930, 4. (4.) Taylor Fritz (USA) 4645, 5. (5.) Novak Djokovič (Srb.) 4580, 6. (6.) Ben Shelton (USA) 4100, 7. (7.) Alex de Minaur (Austr.) 3935, 8. (8.) Lorenzo Musetti (Tal.) 3685, 9. (9.) Jack Draper (V. Brit.) 3590, 10. (11.) Holger Rune (Dán.) 3180, ..., 124. (126.) Lukáš KLEIN 507, 199. (205.) Alex MOLČAN 279, 308. (319.) Norbert GOMBOS (všetci SR) 173
rebríček WTA k 20. októbru:
1. (1.) Arina Sobolenková (Biel.) 10.390 b, 2. (2.) Iga Swiateková (Poľ.) 8703, 3. (3.) Coco Gauffová (USA) 7863, 4. (4.) Amanda Anisimovová (USA) 5914, 5. (5.) Jessica Pegulová (USA) 5183, 6. (8.) Jasmine Paoliniová (Tal.) 4525, 7. (9.) Jelena Rybakinová (Kaz.) 4505, 8. (7.) Madison Keysová (USA) 4395, 9. (6.) Mirra Andrejevová (Rus.) 4319, 10. (10.) Jekaterina Alexandrovová (Rus.) 3375, ..., 64. (65.) Rebecca ŠRAMKOVÁ 1017, 227. (226.) Viktória HRUNČÁKOVÁ 314, 257. (254.) Renáta JAMRICHOVÁ (všetky SR) 277
