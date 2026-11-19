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Alcaraz má v pláne pokračovať na turnaji v Turíne
Alcaraz už má v Turíne istú miestenku v semifinále, no počas stredajšieho stretnutia s Rusom Daniilom Medvedevom si vypýtal ošetrenie ľavého stehna.
Autor TASR,aktualizované
Turín 19. novembra (TASR) -
Španielsky tenista Carlos Alcaraz má v pláne pokračovať na koncoročnom turnaji majstrov v Turíne. Podľa viacerých zdrojov trápia svetovú trojku problémy so stehenným svalom, ale na základe výsledkov vyšetrenia by mal sedemnásobný grandslamový šampión naďalej hrať na podujatí. Jeho zdravotný stav sa bude posudzovať na dennej báze.
Alcaraz už má v Turíne istú miestenku v semifinále, no počas stredajšieho stretnutia s Rusom Daniilom Medvedevom si vypýtal ošetrenie ľavého stehna. „Takéto momenty som už zažil. Čoraz lepšie spoznávam svoje telo. Skúsenosti mi pomáhajú k tomu, aby som sa rozhodol správne,“ citovala agentúra DPA Alcaraza.
Dvadsaťtriročného Španiela čaká ešte v piatok duel skupinovej fázy proti Talianovi Flaviovi Cobollimu. V prípade absencie je ohrozená aj jeho účasť na finálovom turnaji Davisovho pohára v talianskej Bologni (24. - 29. novembra).
Španielsky tenista Carlos Alcaraz má v pláne pokračovať na koncoročnom turnaji majstrov v Turíne. Podľa viacerých zdrojov trápia svetovú trojku problémy so stehenným svalom, ale na základe výsledkov vyšetrenia by mal sedemnásobný grandslamový šampión naďalej hrať na podujatí. Jeho zdravotný stav sa bude posudzovať na dennej báze.
Alcaraz už má v Turíne istú miestenku v semifinále, no počas stredajšieho stretnutia s Rusom Daniilom Medvedevom si vypýtal ošetrenie ľavého stehna. „Takéto momenty som už zažil. Čoraz lepšie spoznávam svoje telo. Skúsenosti mi pomáhajú k tomu, aby som sa rozhodol správne,“ citovala agentúra DPA Alcaraza.
Dvadsaťtriročného Španiela čaká ešte v piatok duel skupinovej fázy proti Talianovi Flaviovi Cobollimu. V prípade absencie je ohrozená aj jeho účasť na finálovom turnaji Davisovho pohára v talianskej Bologni (24. - 29. novembra).