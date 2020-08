Alexandrovová postúpila do 2. kola turnaja WTA v New Yorku

dvojhra - 1. kolo:



Jekaterina Alexandrovová (Rus.) - Jelena Rybakinová (Kaz.-8) 7:5, 7:6 (6), Kristina Mladenovicová (Fr.) - Anastasija Sevastovová (Lot.) 6:3, 6:4, Bernarda Perová (USA) - Heather Watsonová (V. Brit.) 6:1, 3:6, 6:3

New York 22. augusta (TASR) - Ruská tenistka Jekaterina Alexandrovová sa prebojovala do 2. kola dvojhry na turnaji WTA v New Yorku. V úvodnom kole vyradila ôsmu nasadenú Kazašku Jelenu Rybakinovú 7:5, 7:6 (6).